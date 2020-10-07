Известная украинская певица Ольга Полякова вышла в свет в невероятно красивом платье

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором позировала в ярком зеленом платье из латекса. Платье обтянуло идеальную фигурку звезды, сделав акцент на пышной груди и округлых бедрах. Ольга позировала передом и боком, показав себя со всех сторон.

«Как же давно не было светских выходов..., так что, пользуемся старыми, но не менее блистательными фото) #царевналягушка)», - подписала фото звезда.

Всего за 15 минут пост Поляковой собрал почти 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Я сначала подумала что это барби. Оля, вы очень красивая», «Русалка)», «Шикарная как всегда», «Лягушка-болотница в змеинном прикиде», «Шикарная Оля с шикарной фигурой», «С Королёвы да в царевну», «Ваууууууу!!! Красотка!!», «Любовь», «Вы великолепна!», «Кто подставил кролика Роджера», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова прокомментировала новости о том, что против нее открыли уголовное дело. В своем видеообращении звезда заявила, что ей ничего не угрожает, поскольку вся эта шумиха с концертом связана с местными выборами.

Напомним, что Оля Полякова вырядилась в дерзкую косуху и ошарашила признанием о своей профессии: «Поздравьте меня, я…».

Как сообщала Politeka, Полякова показала растрепанную младшую дочку, Астафьева с Ефросининой обомлели.

Также Politeka писала, что Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове, видео: "Когда закроют метро, которое каждый день...".