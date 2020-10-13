Американська фітнес-модель Ана Чері вбила засмаглим тілом у золотому бікіні

Ана є знаменитою фітнес-красунею, яка підкорює Instagram завдяки яскравим фото. Чері приміряє сміливі вбрання, в яких завжди обраний акцент на бюсті і стегнах. Так як дівчина не комплексує з приводу пишних форм, нерідко вона показує себе в бікіні.

Наприклад, в золотому Бікіні на відпочинку Ана порадувала природною красою і жарким видом. Дівчина вимазалася маслом, сівши на м'якому диванчику і злегка примружилася під палючими променями сонця.

Їй вдалося показати, як виглядає її тіло після множинних занять спортом. І це при тому, що сама Чері від дієти відмовляється, просто дотримуючись правильного харчування і уникаючи цукру в раціоні.

"Мамасіта Лінда; поза для спокуси; Que isso Quanta Beleza muito шоу 👀; ваша краса приголомшлива і прекрасна🔥; дійсно багато масла; красиві очі такі красиві; ти дуже красива; Красиво виглядає; Вау абсолютно приголомшливе, захоплююче дух 👀 динамічне тіло. Красива 💕 🐶 🐶 💕 просто карколомна👀 👙 🔥 🔥 🔥 🥵 🥵 🥵; Ти виглядаєш дуже сексуально, ти мені подобаєшся❤️🔥 🔥».

Раніше ми писали, що фактично кожен день Ана балує фанатів новими кадрами, які представляє в соціальній мережі Instagram. Так як дівчина є популярною моделлю, вона завжди намагається показати новий контент і здивувати образами, раніше не публікуються в мережі.

Дівчина приміряє сміливі бікіні, так як не соромиться показувати тіло. На думку Ани, цього робити не треба, тому купальники її найчастіше дуже відкриті. На одному з таких фото відмінно видно фігуру Чері у всій красі. Біло-золотий купальник підкреслив достоїнства моделі, а також її фігуру в цілому, зробивши бронзову шкіру дівчини ще більш блискучою.

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