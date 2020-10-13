Американская фитнес-модель Ана Чери сразила загорелым телом в золотом бикини

Ана является знаменитой фитнес-красоткой, покоряющей Инстаграм благодаря ярким фото. Чери примеряет смелые наряды, в которых всегда выбран акцент на бюсте и бедрах. Так как девушка не комплексует по поводу пышных форм, нередко Чери показывает себя в бикини.

К примеру, в золотом бикини на отдыхе Ана порадовала естественной красотой и жарким видом. Девушка измазалась маслом, усевшись на мягком диванчике и слегка прищурилась под палящими лучами солнца.

Ей удалось показать, как выглядит ее тело после множественных занятий спортом. И это при том, что сама Чери от диеты отказывается, просто следуя правильному питанию и избегая сахара в рационе.

«Мамасита Линда; поза для искушения; Que isso Quanta Beleza Muito шоу 👀; Ваша красота потрясающая и прекрасная 🔥; действительно много масла; Красивые глаза такие красивые; Ты очень красивая; Красиво выглядит; Вау совершенно потрясающее, захватывающее дух 👀 динамичное тело. Красивая 💕🐶🐶💕 просто сногсшибательная 👀👙🔥🔥какая смелая поза, ну..🔥🥵🥵🥵; ты выглядишь очень сексуально, ты мне нравишься ❤️🔥🔥».

Ранее мы писали, что фактически каждый день Ана балует фанатов новыми кадрами, которые представляет в социальной сети Инстаграм. Так как девушка является популярной моделью, она всегда старается показать новый контент и удивить образами, ранее не публикуемыми в сети.

Девушка примеряет смелые бикини, так как не стесняется показывать тело. По мнению Аны, этого делать не надо, потому купальники ее чаще всего очень открытые. На одном из таких фото отлично видна фигура Чери во всей красе. Бело-золотой купальник подчеркнул достоинства модели, а также ее фигуру в целом, сделав бронзовую кожу девушки еще более блестящей.

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