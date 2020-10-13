Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь втримала форми в одязі

Популярна модель завжди виставляє напоказ свої достоїнства. І це не дивно, адже дівчина працює представником відомих брендів одягу та їх онлайн-магазинів. Тому вона постійно показує в Instagram пікантні фото, адже також не приховує бюст в сміливих образах.

На особистих фото дівчина розбурхує витівками різними способами. Наприклад, на двох кадрах Настя залізла на стіл в шкіряних брюках і коротенькому білому ТОПі з тонкими лямками. Позуючи без ліфчика, дівчина ледь приховала бюст, так і готовий "вирватися" на свободу.

Прогнувшись у спині, Настя показала у всій красі фігуру прямо на столі:

"я все одно буду закоханий! Лол 😈; це, безумовно, могло бути на обкладинці блондинок з тілом. Com; вона просто богиня спокуси❤️; не треба зупинятися! Ніколи! Занадто шикарна дівчинка🤤❤️; Qué bella, con tu pantalón de piel !!! 😍 🔥 😘 ❤ ️ 🌹 ; Тобі не потрібно нічого готувати, у мене є ...; Ти просто супер; нагодуйте дитину; смачно носити шкіряні штани🤤 🤤 🤤 💦 💦 💦; люблю це почуття спокуси💖 👄 👄; ти дійсно спустилася з небес заради мене зараз».

Раніше ми писали, що знаменита модель продовжує дражнити фантазію фанатів жаркими кадрами, на яких позує в сміливих образах. Так як родзинкою всіх знімків Квітко є її форми, вона їх не приховує. Найчастіше дівчина підкреслює достоїнства саме мереживною білизною або ж його відсутністю, прикриваючись лише руками.

Втім, кадри, на яких Анастасія знімає наряд або робить вигляд, що збирається це зробити, стають також одними з найпопулярніших. Наприклад, фото, на якому Настя зняла лямки квіткового міні-сукні і посвітила бюстом, викликало бурхливу реакцію в мережі.

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