Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала кращі достоїнства своєї фігури з пікантного ракурсу

Дівчина є улюбленицею мільйонів жінок. Так як красуня володіє дуже яскравою зовнішністю і стрункою фігурою, вона постійно привертає увагу до себе. При цьому вміло вражаючи публіку витівками. Белла в Instagram публікує тільки кращі свої кадри.

Хадід показує, як проходять її фотосесії, ділиться превью-кадрами з останніх рекламних зйомок, блищить вдома в простих образах з сестрою або на ранчо, яке так любить відвідувати. Дівчина на одному з фото показала також себе з незвичайного ракурсу і засвітила при цьому бюст у всій красі.

Белла в тоненькій білій сукні вип'ятила його перед об'єктивом і спеціально відхилилася назад, не посоромившись:

"Приємно; яка дівчинка-Полуничка😇 😇 😇; щоб відчути, як ваш аромат прикріплений до візерунків шкіри, треба вдихати; як тут багато спокуси❤️❤️; чудовий образ!; Найгарячіший на бюст; Якби я дійсно міг бути ким завгодно, як насправді, ось ким би я хотів бути @elliebentso; це один з моїх улюблених твоїх образів🖤 🖤 🖤; вона плоска на 99% своїх фото. Що тут сталося?; Тобі краще виглядати з каштановим волоссям".

Раніше ми писали, що любителька бургерів і смачного фаст-фуду в цілому не соромиться показувати свою фігуру. Супермодель може не тільки похвалитися томними вигинами в потрібному світлі, але і показати, що виглядає досить струнко і навіть ідеально для дівчини, яка бере участь в топових світових показах. При своїй любові до шкідливої їжі дівчина також сильно любить спорт, тому спалює всі калорії з легкістю.

На пляжі Белла з'являється, як правило, в трендових бікіні, вдало підкреслюють бюст. Модель не приховує своїх достоїнств на фото і з гордістю демонструє ідеальні ніжки. На одному зі звичних пляжних кадрів видно, як Белла насолоджується пляжем, із задоволенням загоряє і просто відпочиває від суєти.

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні

А ще Politeka писала, що спекотна Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри