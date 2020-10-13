Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала роскошный особняк, в который собирается переезжать вместе с мужем Константином Богомоловым

Знаменитость разместила на своей странице в "Инстаграм" фото со строительной площадки на Рублевке, пишет Politeka.net. В прошлом году Ксения купила дом из финской сосны, аппартаменты занимают площадь 1000 квадратных метров и обошлись звезде в 40 миллионов рублей (около 14,7 миллиона гривен). Сама владелица рассказывала, что внутри будет огромная спальня с гардеробной, две детские комнаты и бассейн для ее сына Платона.

На свежих кадрах Собчак продемонстрировала деревянный фасад здания, кирпичные колонны, большие окна в европейском стиле. На одном из снимков можно также заметить специальную технику - работы ведутся полным ходом, скорее всего, совсем скоро семейство сможет заселиться.

"Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке @honka_russia Быстрее бы новоселье!", - похвасталась телеведущая.

Пользователи социальной сети оценили хоромы Ксении Собчак в комментариях:

"Очень красивый дом. Желаю Вам уюта и семейного тепла в новом доме"; "Какой стильный красивый дом!!! 🔥Желаю атмосферы любви, уюта и гармонии)"; "Страшное слово ремонт😂 Жить за городом - это же так здорово👏🏻"; "Неплохой домик. Потом, когда умрете - музей будет. Так что делайте на совесть😂".

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.