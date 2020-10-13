У ЦВК поки нічого не знають про всеукраїнське опитування, яке президент Володимир Зеленський пообіцяв організувати на місцевих виборах 25 жовтня

Про це в коментарі виданню "КП в Україні" заявив глава прес-служби відомства Костянтин Хівренко, пише Politeka.net. За його словами, Центральна виборча комісія не отримувала жодних розпоряджень, а тому навіть не готується до проведення масштабного заходу.

"Мені не відомо, про що говорив і що анонсував президент. Звертайтеся в прес - службу офісу президента", - повідомив Хівренко. - "На сьогоднішній день ЦВК готується до проведення місцевих виборів і проміжних парламентських виборів у 208 мажоритарному окрузі".

Представник Центрвиборчкому також не зміг відповісти, скільки часу знадобиться держструктурі для організації всеукраїнського опитування і чи встигнуть вони закінчити всі необхідні роботи до 25 жовтня.

Напередодні Володимир Зеленський зробив офіційне відеозвернення до громадян України, в якому закликав усіх прийти на виборчі дільниці і відповісти на п'ять питань, проте їх суть розкривати не став. Президент підкреслив, що такий захід проведуть вперше в історії країни:

"Право народу України на власну думку-священне. Йому не потрібно благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань".

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