В ЦИК пока ничего не знают о всеукраинском опросе, который президент Владимир Зеленский пообещал организовать на местных выборах 25 октября

Об этом в комментарии изданию "КП в Украине" заявил глава пресс-службы ведомства Константин Хивренко, пишет Politeka.net. По его словам, Центральная избирательная комиссия не получала никаких распоряжений, а потому даже не готовится к проведению масштабного мероприятия.

"Мне не известно, о чем говорил и что анонсировал президент. Обращайтесь в пресс-службу Офиса президента", - сообщил Хивренко. - "На сегодняшний день ЦИК готовится к проведению местных выборов и промежуточных парламентских выборов в 208 мажоритарном округе".

Представитель Центризбиркома также не смог ответить, сколько времени понадобится госструктуре для организации всеукраинского опроса и успеют ли они закончить все необходимые работы до 25 октября.

Накануне Владимир Зеленский сделал официальное видеообращение к гражданам Украины, в котором призвал всех придти на избирательные участки и ответить на пять вопросов, однако их суть раскрывать не стал. Президент подчеркнул, что такое мероприятие проведут впервые в истории страны:

"Право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов".

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