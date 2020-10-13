Розкрито зміни у сфері торгівлі лікарськими препаратами через Інтернет
Про це інформує прес-служба глави держави.
Відповідний законопроект вже підписав президент Володимир Зеленський.
Даний документ дозволяє роздрібну торгівлю лікарськими препаратами в Інтернеті. Тепер ліки стануть доступнішими для українців, оскільки навіть у віддалених районах у них буде можливість замовити медичні препарати у відділенні пошти.
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Також закон гармонізує чинне законодавство у сфері дистанційної торгівлі ліками.
Щоб організувати роздрібну торгівлю препаратами, онлайн-аптеки зобов'язані отримати спеціальні ліцензії. Ці документи будуть в якості підтвердження того, що препарати, які українці планують замовляти через Інтернет, належним чином зберігаються і перевозяться.
Заборона на продаж стосуватиметься тих препаратів, які відпускаються в звичайних аптеках тільки за рецептом лікаря. Але його онлайн-аптеки продадуть за умови, якщо у пацієнта є його електронна версія.
Медикаменти з наркотичним складом, психотропні речовини і прекурсори також заборонять продавати за умови, якщо у виробника не буде спеціальної ліцензії.
Під заборону потрапляють сильнодіючі, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні ліки, які заборонено відпускати пацієнтам навіть у звичайних аптеках.
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