Розкрито зміни у сфері торгівлі лікарськими препаратами через Інтернет

Про це інформує прес-служба глави держави.

Відповідний законопроект вже підписав президент Володимир Зеленський.

Даний документ дозволяє роздрібну торгівлю лікарськими препаратами в Інтернеті. Тепер ліки стануть доступнішими для українців, оскільки навіть у віддалених районах у них буде можливість замовити медичні препарати у відділенні пошти.

Також закон гармонізує чинне законодавство у сфері дистанційної торгівлі ліками.

Щоб організувати роздрібну торгівлю препаратами, онлайн-аптеки зобов'язані отримати спеціальні ліцензії. Ці документи будуть в якості підтвердження того, що препарати, які українці планують замовляти через Інтернет, належним чином зберігаються і перевозяться.

Заборона на продаж стосуватиметься тих препаратів, які відпускаються в звичайних аптеках тільки за рецептом лікаря. Але його онлайн-аптеки продадуть за умови, якщо у пацієнта є його електронна версія.

Медикаменти з наркотичним складом, психотропні речовини і прекурсори також заборонять продавати за умови, якщо у виробника не буде спеціальної ліцензії.

Під заборону потрапляють сильнодіючі, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні ліки, які заборонено відпускати пацієнтам навіть у звичайних аптеках.

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