Долар і євро готують подвійний удар, НБУ не пощадив гривню: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 13 жовтня змінить траєкторію, долар і євро накинуться на гривню з новою силою

Так, банкнота з Бенджаміном Франкліном різко подорожчає на міжбанку, набравши зі старту 3,81 гривню. До середини минулого дня сто доларів подорожчали на 2,76, але цього йому здалося явно мало.

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Курс євро також злетить: міжбанк сьогодні відкриється з +6,07 гривні.

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Курс валют 13 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2824,81 грн;

100 євро - 3333,98 грн.

Українців чекає новий комунальний удар, на скільки накрутять тарифи: «з початком опалювального сезону…»

Напередодні опалювального сезону експерти вирішили попередити українців про можливу зміну тарифів на опалення

Про це повідомив аналітик Єгор Комов.

За його словами, вартість газу вже в грудні може підскочити до семи гривень, проти нинішніх 5,4 грн. Нова ціна є меншою, ніж торік, але українці її відчують, адже платити доведеться більше.

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 "Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вище буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна рости не буде», - зазначив він.

Протести в столиці Білорусі: блокують дороги, чути постріли

У Мінську після силового розгону маршу пенсіонерів протестувальники почали палити покришки і будувати барикади.

Також в різних районах люди шикуються в ланцюги солідарності і перекривають дороги.

В районі Кам'яної гірки дорогу завалили пластиковими блоками, проте силовики розібрали барикаду і розігнали протестувальників світлошумовими гранатами.

Повідомлялося також про звуки, схожі на постріли.

"Вантажівки і бусики з ОМОНом хаотично переміщаються по всьому місту, намагаючись розганяти і хапати людей. Чути стрілянину, вибухають світлошумові гранати. Тільки колони TUT.BY у Telegram карателів їдуть, люди відразу ж збираються знову", - йдеться в повідомленні.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихоновська прокоментувала розгін маршу пенсіонерів: "я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову межу: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали найлояльнішим електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе".

Нагадаємо, що Тихановська заявила, що готова попросити грошей у Путіна: "ми давно друзі і сусіди".

Як повідомляла Politeka, лауреат Нобелівської премії помітила переодягнених солдатів Росії на протестах у Білорусі: "є домовленість"

Також Politeka писала, що Соскін пояснив, чому Україна повинна розірвати зв'язки з режимом Лукашенка.