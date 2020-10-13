Доллар и евро готовят двойной удар, НБУ не пощадил гривну: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 13 октября сменит траекторию, доллар и евро набросятся на гривну с новой силой

Так, банкнота с Бенджамином Франклином резко подорожает на межбанке, набрав со старта 3,81 гривну. К средине прошлого дня сто долларов подорожали на 2,76, но этого ему показалось явно мало.

Курс евро также взлетит: межбанк сегодня откроется с +6,07 гривны.

Курс валют 13 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2824,81 грн;

100 евро – 3333,98 грн.

Украинцев ждет новый коммунальный удар, на сколько взвинтят тарифы: «С началом отопительного сезона…»

В преддверии отопительного сезона эксперты решили предупредить украинцев о возможном изменении тарифов на отопление

Об этом сообщил аналитик Егор Комов.

По его словам, стоимость газа уже в декабре может подскочить до семи гривен, против нынешних 5,4 грн. Новая цена является меньшей, чем в прошлом году, но украинцы ее почувствуют, ведь платить придется больше.

«Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет», - отметил он.

Протесты в столице Беларуси: блокируют дороги, слышны выстрелы

В Минске после силового разгона Марша пенсионеров протестующие начали жечь покрышки и строить баррикады.

Также в разных районах люди выстраиваются в цепи солидарности и перекрывают дороги.

Минск. На перекрестке Рокосского и Плеханова неизвестные в шлемах, балаклавах (некоторые — в спортивных костюмах) и с оружием перекрыли движение. pic.twitter.com/YEKLuyiBcm — TUT.BY (@tutby) October 12, 2020

В районе Каменной горки дорогу завалили пластиковыми блоками, однако силовики разобрали баррикаду и разогнали протестующих светошумовыми гранатами.

Сообщалось также о звуках, похожих на выстрелы.

Минск. Задержания и взрывы светошумовых гранат в Каменной Горке. pic.twitter.com/NUv8Kh64ro — TUT.BY (@tutby) October 12, 2020

"Грузовики и бусики с ОМОНом хаотично перемещаются по всему городу, пытаясь разгонять и хватать людей. Слышно стрельбу, взрываются светошумовые гранаты. Только колонны TUT.BY в Telegram карателей уезжают, люди сразу же собираются снова", - говорится в сообщении.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская прокомментировала разгон марша пенсионеров: «я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя».

Напомним, что Тихановская заявила, что готова попросить денег у Путина: "Мы давно друзья и соседи".

Как сообщала Politeka, лауреат Нобелевской премии заметила переодетых солдат России на протестах в Беларуси: "Есть договоренность"

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.