31-річна модель і інстадива Поліна Логунова, яка є дружиною відомого українського актора Дмитра Ступки, поділилася з фоловерами в соцмережі свіжим образом

Так, знаменитість лежить на білосніжному тапчані біля басейну, на ній-роздільний відвертий купальник чорного кольору, руки Поліна протягнула вгору, а ноги – спокусливо зігнула, пише Politeka.

Звертає на себе високі груди моделі, ледь прикриті тканиною купальника. Однак, незважаючи на легковажність образу, її пост стосується важливих речей. Логунова міркує про вегетаріанство і здоровий спосіб життя.

"Перша реклама про веганство на ізраїльському ТБ досягла 35% населення після того, як була показана під час одного з найпопулярніших телешоу в країні. Реклама отримала позитивні відгуки у глядачів, які назвали її «ефективною». Саму рекламу можете подивитися у мене в каруселі.

2️ ⃣ прописані правила Дурова викликали фурор в мережі ☺ я так живу багато років, чому тільки після Дурова всі, раптом, схаменулися? Тому, що він мільйонер або просто красунчик 🙄 😉

3️⃣ у Нью-Йорку встановили гігантський годинник, який відраховує час до моменту, коли наслідки кліматичної кризи стануть для планети незворотними. Чи вплине це на людство? Ні, рано чи пізно воно загине від своїх же неймовірних зусиль? Адже людина отримує задоволення від "пожерти, побухати", такий ось він вид ☺ ️

4️⃣ для бодібілдерів або тих, хто працює над масою лично особисто моє питання «щоб що», ну да ладно, хочу бути як сказала і їм трупики інакше ніяк, тренер же сказав, отже відкриваю галактику «для максимального зростання м'язової маси людина повинна приймати в їжу протеїни в кількості від 1,5 і навіть іноді до 5 г на 1 кг власної «сухої» маси тіла. Зазвичай це близько 200-300 грамів білка щодня. Даний протеїн повинен бути повноцінним – в його молекулярну структуру повинні входити всі 8 незамінних амінокислот: валін, лейцин, ізолейцин, треонін, метіонін, фенілаланін, триптофан, лізин.»

5️⃣ для тих же 👆 🏼 і хто ще боїться залишитися без білка:

"Амінокислоти, яких не вистачає в одному джерелі рослинного протеїну, можна отримати з іншого. Наприклад, сніданок, що складається з сочевичного супу і хліба грубого помелу, містить доповнюють один одного амінокислоти, що забезпечують формування повноцінного білка. Інші приклади: рис і боби, кукурудзяна каша або кукурудзяний хліб і тушкована квасоля.» - це дуже простою мовою і наочним.

6️⃣ переваги вегетаріанства

1. Зниження ризику захворювань коронарних судин

2. Зниження в крові рівня "поганого" холестерину

3. Зниження кров'яного тиску

4. Зниження ризику різноманітних ракових захворювань, ожиріння, захворювання інсуліннезалежним діабетом, нирковокам'яної хвороби, атеросклерозу", – написала дівчина.

Її пост активно залайкали і залишили під ним безліч коментарів.

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