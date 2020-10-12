31-летняя модель и инстадива Полина Логунова, являющаяся женой известного украинского актера Дмитрия Ступки, поделилась с фолловерами в соцсети свежим образом

Так, знаменитость лежит на белоснежном топчане у бассейна, на ней – раздельный откровенный купальник черного цвета, руки Полина протянула вверх, а ноги – соблазнительно согнула, пишет Politeka.

Обращает на себя высокая грудь модели, едва прикрытая тканью купальника. Однако, несмотря на легкомысленность образа, ее пост касается важных вещей. Логунова рассуждает о вегетарианстве и здоровом образе жизни.

"Первая реклама о веганстве на израильском ТВ достигла 35% населения после того, как была показана во время одного из самых популярных телешоу в стране. Реклама получила положительные отзывы у зрителей, которые назвали ее «эффективной». Саму рекламу можете посмотреть у меня в карусели.

2️⃣ Прописанные правила Дурова произвели фурор в сети 🤔 я так живу много лет, почему только после Дурова все, вдруг, опомнились? Потому, что он миллионер или просто красавчик 🙄😉

3️⃣ В Нью-Йорке установили гигантские часы, отсчитывающие время до момента, когда последствия климатического кризиса станут для планеты необратимыми. Повлияет ли это на человечество? Нет, рано или поздно оно погибнет от своих же невероятных усилий? Ведь человек получает удовольствие от «пожрать, побухать», такой вот он вид 💁🏻‍♀️

4️⃣ ДЛЯ БОДИБИЛДЕРОВ или тех, кто работает над массой 😅 лично мой вопрос «чтобы что», ну да ладно, хочу быть как сказала и ем трупики иначе никак, тренер же сказал, итак открываю галактику «Для максимального роста мышечной массы человек должен принимать в пищу протеины в количестве от 1,5 и даже иногда до 5 г на 1 кг собственной «сухой» массы тела. Обычно это около 200-300 граммов белка ежедневно. Данный протеин должен быть полноценным – в его молекулярную структуру должны входить все 8 незаменимых аминокислот: валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин.»

5️⃣ для тех же 👆🏼 и кто ещё боится остаться без БЕЛКА:

«Аминокислоты, которых не хватает в одном источнике растительного протеина, можно получить из другого. Например, завтрак, состоящий из чечевичного супа и хлеба грубого помола, содержит дополняющие друг друга аминокислоты, обеспечивающие формирование полноценного белка. Другие примеры: рис и бобы, кукурузная каша или кукурузный хлеб и тушеная фасоль.» - это очень простым языком и наглядным.

6️⃣ Преимущества вегетарианства

1. Снижения риска заболеваний коронарных сосудов

2. Снижение в крови уровня «плохого» холестерина

3. Снижения кровяного давления

4. Снижения риска разнообразных раковых заболеваний, ожирения, заболевания инсулиннезависимым диабетом, почечнокаменной болезни, обращение вспять атеросклероза", – написала девушка.

Ее пост активно залайкали и оставили под ним множество комментариев.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.