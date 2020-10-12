Модель Анастасія Квітко, яку прозвали російською Кім Кардашьян, порадувала шанувальників пишними формами

Знаменита красуня опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net. Анастасія часто піднімає настрій своїм шанувальникам, демонструючи свої принади в спокусливих нарядах, а в цей раз вона зупинилася на максимально обтягуючому костюмі. Так модель одягла тісні бежеві штани, вигідно підкреслили її п'яту точку, А до того ж повернулася спиною, показавши цю соковиту частину тіла в найкращому ракурсі.

Ранковий образ Квітко довершив сірий топ, який складно розглянути в подробицях через позу красуні. В руки вона взяла стильну сумочку темно-зеленого кольору.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від чудової фігури Анастасії і залишили багато теплих компліментів в коментарях:

"Королева краси і чарівність світу 🔥🔥🔥👑"; "О мій бог"; "Так красиво і так чудово, мої любовні поцілунки"; "Просто для щасливчика🔥🔥"; "моя Прекрасна любов 💕 🔥"; "Так красиво, насолоджуйся днем ❤️❤️🔥"; "Кохана, яка краса ти незрівнянна і прекрасна 😍😍🔥🔥🔥💗💗💗💋💋💋💋💋"; "Ти красива крихта, і з цим красивим тілом ти сходиш з розуму"; "ти божественно красива 🔥🔥🔥"; "Знаєш, тебе слід заарештувати за те, що ти така гаряча? Я збираюся надіти на тебе наручники наступного разу, коли побачу тебе"; " Люблю тебе, маленьке гаряче тіло... !!!! ❤️❤️❤️".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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