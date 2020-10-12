Американська фітнес-модель Ана Чері обтягнула ідеальні форми білим бікіні

Зірка володіє неймовірною фігурою і завжди підтримує свою форму в спортзалі, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула в новому сторіз Instagram соковитими принадами в білому бікіні.

Ана ледь не впустила бюст, який спокусливо визирав з-під маленьких трикутників тканини.

Тонка бретелька з'єднувала клаптики тканини і надавала образу особливої пікантності.

Також на моделі було біле парео в сіточку, яке трималося на резиночці, що підкреслює тонку талію.

Різні прикраси доповнили образ Чері.

Красуня розпустила кучеряве волосся і подивилася в камеру. Модель відобразила всю свою красу крупним планом.

Вона поспілкувалася з підписниками, завороживши своєю ідеальністю, проте ті не змогли відкрито висловитися про побачене, адже в сторіз немає такої можливості.

Однак у красуні багатомільйонна аудиторія, яка активна під іншими постами і обсипає її компліментами, адже вона ніби розпалює вогонь всередині.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в крихітному бікіні. Зірка була серед безлічі дівчат, які також наділи купальники і сонцезахисні окуляри. Дівчата апетитно рухали п'ятими точками. Кадри вийшли дуже гарячими і сонячними.

"Хто наступний!?!! Помічай друга", - написала красуня під кадрами.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в червоному бікіні з високими лямками на стегнах і продемонструвала ідеально засмаглу шкіру, яку спеціально для більшої родзинки фото вимазала маслом.

Тіло зірки виглядало чудово, сяючи під променями сонця.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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