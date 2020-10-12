Американська фітнес-модель Ана Чері обтягнула ідеальні форми білим бікіні 

Зірка володіє неймовірною фігурою і завжди підтримує свою форму в спортзалі, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула в новому сторіз Instagram соковитими принадами в білому бікіні. 

Ана ледь не впустила бюст, який спокусливо визирав з-під маленьких трикутників тканини.

Тонка бретелька з'єднувала клаптики тканини і надавала образу особливої пікантності. 

Також на моделі було біле парео в сіточку, яке трималося на резиночці, що підкреслює тонку талію. 

Популярні новини зараз

Довгоочікуване поповнення в родині Дженніфер Еністон, актриса вперше показала свого малюка: "Ура!"

Зникла зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без макіяжу вразила виглядом: "Повернулася до джерел"

Заморозки увірвуться в Україну: озвучено дату, після якої погода різко зміниться

Кадри не для дітей: Седокова в тісному топі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі
Показати ще

Різні прикраси доповнили образ Чері. 

Красуня розпустила кучеряве волосся і подивилася в камеру. Модель відобразила всю свою красу крупним планом. 

Вона поспілкувалася з підписниками, завороживши своєю ідеальністю, проте ті не змогли відкрито висловитися про побачене, адже в сторіз немає такої можливості. 

Однак у красуні багатомільйонна аудиторія, яка активна під іншими постами і обсипає її компліментами, адже вона ніби розпалює вогонь всередині.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в крихітному бікіні. Зірка була серед безлічі дівчат, які також наділи купальники і сонцезахисні окуляри. Дівчата апетитно рухали п'ятими точками. Кадри вийшли дуже гарячими і сонячними. 

"Хто наступний!?!! Помічай друга", - написала красуня під кадрами.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в червоному бікіні з високими лямками на стегнах і продемонструвала ідеально засмаглу шкіру, яку спеціально для більшої родзинки фото вимазала маслом.

Тіло зірки виглядало чудово, сяючи під променями сонця. 

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні