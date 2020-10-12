Американская фитнес-модель Ана Чери обтянула идеальные формы белым бикини
Звезда обладает невероятной фигурой и всегда поддерживает свою форму в спортзале, пишет Politeka.net. В этот раз модель блеснула в новом сториз Инстаграм сочными прелестями в белом бикини.
Ана едва не выронила бюст, который соблазнительно выглядывал из-под маленьких треугольников ткани.
Тонкая бретелька соединяла лоскутки ткани и придавала образу особой пикантности.
Также на модели было белое парео в сеточку, которое держалось на резиночке, подчеркивающей тонкую талию.
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Различные украшения дополнили образ Чери.
Красотка распустила кудрявые волосы и посмотрела в камеру. Модель запечатлела всю свою красоту крупным планом.
Она пообщалась с подписчиками, заворожив своей идеальностью, однако те не смогли открыто высказаться об увиденном, ведь в сториз нет такой возможности.
Однако у красотки многомиллионная аудитория, которая активна под другими постами и осыпает ее комплиментами, ведь она будто разжигает огонь внутри.
Напомним, Ана Чери позировала в крохотном бикини. Звезда была среди множества девушек, которые также надели купальники и солнцезащитные очки. Девушки аппетитно двигали пятыми точками. Кадры получились очень горячими и солнечными.
"Кто следующий!?!! Отметь друга", - написала красотка под кадрами.
Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в алом бикини с высокими лямками на бедрах и продемонстрировала идеально загорелую кожу, которую специально для большей изюминки фото измазала маслом.
Тело звезды выглядело восхитительно, сияя под лучами солнца.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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