Американская фитнес-модель Ана Чери обтянула идеальные формы белым бикини

Звезда обладает невероятной фигурой и всегда поддерживает свою форму в спортзале, пишет Politeka.net. В этот раз модель блеснула в новом сториз Инстаграм сочными прелестями в белом бикини.

Ана едва не выронила бюст, который соблазнительно выглядывал из-под маленьких треугольников ткани.

Тонкая бретелька соединяла лоскутки ткани и придавала образу особой пикантности.

Также на модели было белое парео в сеточку, которое держалось на резиночке, подчеркивающей тонкую талию.

Различные украшения дополнили образ Чери.

Красотка распустила кудрявые волосы и посмотрела в камеру. Модель запечатлела всю свою красоту крупным планом.

Она пообщалась с подписчиками, заворожив своей идеальностью, однако те не смогли открыто высказаться об увиденном, ведь в сториз нет такой возможности.

Однако у красотки многомиллионная аудитория, которая активна под другими постами и осыпает ее комплиментами, ведь она будто разжигает огонь внутри.

Напомним, Ана Чери позировала в крохотном бикини. Звезда была среди множества девушек, которые также надели купальники и солнцезащитные очки. Девушки аппетитно двигали пятыми точками. Кадры получились очень горячими и солнечными.

"Кто следующий!?!! Отметь друга", - написала красотка под кадрами.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в алом бикини с высокими лямками на бедрах и продемонстрировала идеально загорелую кожу, которую специально для большей изюминки фото измазала маслом.

Тело звезды выглядело восхитительно, сияя под лучами солнца.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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