Про що треба знати батькам

Глава Міністерства освіти України Сергій Шкарлет розповів, як працюватимуть дитячі садки у зв'язку з різким погіршенням в країні ситуації з китайським вірусом

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення чиновника в Телеграм.

Так, за словами Шкарлета, заклади дошкільної освіти в Україні продовжать свою роботу в звичайному режимі.

"Всі заклади дошкільної освіти продовжать свою роботу в звичайному режимі", - написав він.

Однак, додав міністр, вони зобов'язані будуть врахувати всі рекомендації, які раніше розробило Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в той же час українські ВНЗ з 15 жовтня перейдуть на дистанційне навчання.

Раніше ми писали, що в Києві через китайський вірус закриті чотири школи і два дитсадки. Про це повідомив мер Віталій Кличко на онлайн-брифінгу. Також він підтвердив, що ситуація в навчальних і дитячих закладах залишається контрольованою.

"Ситуація в школах і дитячих садках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин чотири школи-через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину", заявив Кличко

У Сумах місцева влада вирішила піти на посилення карантинних заходів у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю китайським вірусом. Про це повідомив у своєму відеозверненні мер Сум Олександр Лисенко.

За словами чиновника, в місті планують істотно посилити карантинні заходи, зокрема передбачено введення 100-відсоткового масочного режиму. Дане рішення мають ухвалити у четвер, 8 жовтня на засіданні місцевого виконкому.

Крім цього, в місті обмежать проведення масових заходів, а число груп, які перевіряють дотримання карантинним заходів закладами громадського харчування, відпочинку і транспортом, виросте з 3 до 30.

Також в обласному центрі з 12 жовтня збираються дезінфікувати місця загального користування в житлових будівлях і в офісах, а вже з сьогоднішнього дня буде обмежений прийом громадян установами, що забезпечують життєдіяльність Сум.

В Одеській області все більше шкіл і КЛАСІВ йдуть на карантин у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності серед дітей. Станом на 24 вересня на території Одеського регіону в навчальних закладах китайським вірусом заразилися 209 осіб, з них 91 школяр і 122 педагогів. Таку інформацію в ході брифінгу озвучив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

За його словами, всього на самоізоляцію в регіоні пішло 1 598 осіб з 55 класів, з яких 1 476 учнів і 131 працівник.

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