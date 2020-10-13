Американська фітнес-модель Ана Чері показала засмаглу фігуру в яскравому біло-золотому бікіні

Фактично кожен день Ана балує фанатів новими кадрами, які представляє в соціальній мережі Instagram. Так як дівчина є популярною моделлю, вона завжди намагається показати новий контент і здивувати образами, раніше не публікуються в мережі.

Дівчина приміряє сміливі бікіні, так як не соромиться показувати тіло. На думку Ани, цього робити не треба, тому купальники її найчастіше дуже відкриті. На одному з таких фото відмінно видно фігуру Чері у всій красі. Біло-золотий купальник підкреслив достоїнства моделі, а також її фігуру в цілому, зробивши бронзову шкіру дівчини ще більш блискучою.

"Такий міцний і щільний бікіні...; Ти така красива @anacheri І я думаю, що тебе хоче кожен чоловік😘 😘; Так виглядають😘 😘; ти мені подобаєшся; мені подобається твоя картинка; красива жінка; така красива люблю тебе Ана; де ти знаходишся?; Чертовски красива; славна Краса💖 🤗; ۲ 👏 благословення до цього прекрасного тіла; фітнес-дівчата. Мотивації надають кожному; найкрасивіше тіло❤️; я теж тебе люблю; Мамочка, ти багата; виглядає так жарко і чудово 😍😍💋💋❤️❤️».

Раніше ми писали, що Ана не любить приховувати своє тіло в принципі, так як запевняє, що знаходиться в хорошій формі і не бачить сенсу ховатися. Спортсменка багато часу проводила в спортзалі, після чого почала також створювати речі для тренувань і стала лише популярнішою.

Для того, щоб увага до неї продовжувала зростати, Чері публікує фото в бікіні. На одному з таких вона показала переваги, розв'язавши верхню частину купальника і стоячи біля гойдалок. Позуючи у воді, модель виглядала дуже привабливо, що і відзначили користувачі Мережі:

"Немає нікому спокою, вона все дражниться😜 😜 😜; які пишні форми, мила; мені подобається пристрасне серце цієї чуттєвої красуні🐰 👙; wao чудовий образ, мила; як мені стати дерев'яними гойдалками; @anacheri ти така красива😍 😘 💦; що ви любите і не любите в своєму тілі?".

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