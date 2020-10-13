Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелую фигуру в ярком бело-золотом бикини

Фактически каждый день Ана балует фанатов новыми кадрами, которые представляет в социальной сети Инстаграм. Так как девушка является популярной моделью, она всегда старается показать новый контент и удивить образами, ранее не публикуемыми в сети.

Девушка примеряет смелые бикини, так как не стесняется показывать тело. По мнению Аны, этого делать не надо, потому купальники ее чаще всего очень открытые. На одном из таких фото отлично видна фигура Чери во всей красе. Бело-золотой купальник подчеркнул достоинства модели, а также ее фигуру в целом, сделав бронзовую кожу девушки еще более блестящей.

«Такой прочный и плотный бикини…; Ты такая красивая @anacheri И я думаю, что тебя хочет каждый мужчина 😘😘; Так выглядят 😘😘; Ты мне нравишься; мне нравится твоя картинка; Красивая женщина; Такая красивая люблю тебя ана; Где ты находишься?; Чертовски красивая; Славная красота💖🤗; ۲👏 благословение к этому прекрасному телу, подарила всем радость; фитнес-девушки. Мотивации придают каждому; Самое красивое тело❤️;я тоже тебя люблю; Мамочка, ты богата; Выглядит так жарко и великолепно 😍😍💋💋❤️❤️».

Ранее мы писали, что Ана не любит скрывать свое тело в принципе, так как уверяет, что находится в хорошей форме и не видит смысла прятаться. Спортсменка много времени проводила в спортзале, после чего начала также создавать вещи для тренировок и стала лишь популярнее.

Для того, чтобы внимание к ней продолжало расти, Чери публикует фото в бикини. На одном с таких она показала достоинства, развязав верхнюю часть купальника и стоя возле качелей. Позируя в воде, модель выглядела очень привлекательно, что и отметили пользователи сети:

"Нет никому покоя, она все дразнится😜😜😜; Какие пышные формы, милая; Мне нравится страстное сердце этой чувственной красавицы 🐰 👙; Wao превосходный образ, милая; как мне стать деревянными качелями; @anacheri ты такая красивая 😍😘 💦; Что вы любите и не любите в своем теле?".

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