В Україні тривають перевірки "недобросовісних" роботодавців

Про це пише Finance.ua.

Як відомо, з 1 вересня були посилені перевірки роботодавців у сфері оформлення трудових відносин зі співробітниками.

У Держпраці підкреслили, що тільки за один вересень виявили понад 2 тис.незадекларованих працівників.

92% перевірок у першому місяці осені завершилися виявленням незадекларованої праці. В середньому, інспектори Держпраці під час одного відвідування виявляли 4 незадекларованих працівника.

16 роботодавців, які проігнорували минулі рекомендації інспекторів про оформлення найманої праці та у яких були виявлені такі випадки в ході інспектування, були оштрафовані на загальну суму 3,9 млн.

У Держпраці нагадують, що згідно законодавства штраф за одного незадекларованого працівника може становити 141 тисяч гривень.

Більше того, законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

"Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тисяч грн, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців", - йдеться в повідомленні прес-служби Пенсійного фонду.

Адміністративна відповідальність передбачає штрафи до 34 тисяч, а фінансова - від 47 до 141 тисячі.

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