Зірки вже давно виросли й дуже цікаво на них подивитися

Діти-актори з цих фільмів відразу отримали величезну популярність, але чим же вони займаються, коли подорослішали

Подивімось, як зараз виглядають і чим займаються дорослі діти з радянських фільмів, передає Politeka.net.

Наталія Гусєва (Мурашкевич в заміжжі) виконала головну роль Аліси Селезньової у багатосерійному фільмі "Гостя з майбутнього" у 1984 році.

Красива 12-річна дівчинка відразу прославилася. Після серіалу, юна актриса знялася ще в декількох фільмах, але в підсумку Гусєва зрозуміла, що акторство - це не її покликання. Наталя захоплювалася хімією і біологією і після закінчення школи, вона вступила до Московського державного інституту тонкої хімічної технології на відділення біотехнології.

Після навчання Наталя стала співробітницею лабораторії мікробіології, а далі начальницею виробництва імунобіологічних препаратів.

Зараз колишній зірці 48 років, вона не працює і присвячує час сім'ї.

Відома Мальвіна з фільму "Пригоди Буратіно", Тетяна Проценко, відзначила 52-річчя. Роль дівчинки з блакитним волоссям була її першою і єдиною. На момент зйомок Тетяні було всього сім років.

Зірці пізніше пропонували роль Червоної Шапочки, але через нещасний випадок, в результаті якого Проценко отримала черепно-мозкову травму, лікарі заборонили їй будь-які емоційні навантаження.

Після одужання Тетяні не вдалося повернутися в кіно. У підсумку колишня актриса закінчила сценарно-кінознавчий факультет ВДІКу, працювала редактором, захопилася поезією і стала писати вірші.

Проценко пізніше присвятила весь свій час сім'ї, у 2018 році у неї діагностували рак четвертої стадії. Після операції екс-зірка повернулася до звичайного життя.

Великооку Оленку в казці "Морозко" виконала Наталія Сєдих. На момент зйомок майбутній зірці було всього 15 років. До слова, дівчині пророкували велику кар'єру у фігурному катанні, проте вона вибрала балет, вступивши в Московське хореографічне училище при Великому театрі.

Після виходу на екрани казки, у 1964 році, Сєдих протягом ще декількох років продовжувала зніматися в кіно, але пізніше кинула кар'єру.

Наталя у 21 рік закінчила Московське хореографічне училище, а пізніше виступала у балетній трупі Великого театру. Але все ж повернулася в кіно і театр, завершивши кар'єру балерини.

Юрій і Володимир Торсуєви знялися в міні-серіалі "Пригоди Електроніка" в ролі братів Сироїжкіних у 1979 році. Юнакам було по 13 років.

Попри свій талант, після завершення школи хлопці вибрали інші професії. Обидва пішли служити в армію. Після служби Володимир вступив на філософський факультет МДУ, а Юрій — в Інститут країн Азії та Африки.

Після цього близнюки вирішили зайнятися бізнесом, відкриваючи нічні клуби і продуктові магазини, але успіху так і не домоглися. Володимир навіть працював таксистом, щоб прогодуватися, а Юрій на час переїхав в іншу країну.

У підсумку Торсуєви знайшли себе в музиці і навіть їздять на гастролі по російських містах.

Головною героїнею фільму 1984 року "Пеппі Довгапанчоха" стала Світлана Ступак (Полякова в заміжжі). Дівчинці було 13 років і в такому віці вона була вкрай безвідповідальною. Наприклад, могла прийти на знімальний майданчик, з роздряпаним обличчям.

Майбутня зірка сприймала роботу, як гру. Після фільму Світлана знялася в ще двох фільмах, але на цьому її акторська кар'єра Закінчилася, адже з початку 90-х їй пропонували ролі, пов'язані з негативом.

У підсумку колишня артистка вийшла заміж і народила дочку. Тільки, що зараз зі Світланою - невідомо. З чуток, жінка померла в березні 2018 року.

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