Звезды уже давно выросли и очень интересно на них посмотреть

Дети-актеры из этих фильмов сразу получили огромную популярность, но чем же они занимаются повзрослев

Давайте посмотрим, как сейчас выглядят и чем занимаются повзрослевшие дети из советских фильмов, передает Politeka.net.

Наталья Гусева (Мурашкевич в замужестве) исполнила главную роль Алисы Селезневой во многосерийном фильме "Гостья из будущего" в 1984 году.

Красивая 12-летняя девочка сразу прославилась. После сериала, юная актриса снялась еще в нескольких фильмах, но в итоге Гусева поняла, что актерство - это не нее призвание. Наталья увлекалась химией и биологией и после окончания школы, она поступила в Московский государственный институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии.

После учебы Наталья стала сотрудницей лаборатории микробиологии, а далее начальницей производства иммунобиологических препаратов.

Сейчас бывшей звезде 48 лет, она не работает и посвящает время семье.

Известная Мальвина из фильма "Приключения Буратино", Татьяна Проценко, отметила 52-летие. Роль голубовласой девочки была ее первой и единственной. На момент съемок Татьяне было всего семь лет.

Звезде позже предлагали роль Красной Шапочки, но из-за несчастного случая, в результате которого Проценко получила черепно-мозговую травму, врачи запретили ей любые эмоциональные нагрузки.

После выздоровления Татьяне не удалось вернуться в кино. В итоге бывшая актриса окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, работала редактором, увлеклась поэзией и стала писать стихи.

Проценко позже посвятила все свое время семьи, в 2018 году у нее диагностировали рак четвертой стадии. После операции экс-звезда вернулась к обычной жизни.

Большеглазую Аленушку в сказке "Морозко" исполнила Наталья Седых. На момент съемок будущей звезде было всего 15 лет. К слову, девушке пророчили большую карьеру в фигурном катании, однако она выбрала балет, поступив в Московское хореографическое училище при Большом театре.

После выхода на экраны сказки, в 1964 году, Седых в течение еще нескольких лет продолжала сниматься в кино, но позже бросила карьеру.

Наталья в 21 год окончила Московское хореографическое училище, а позже выступала в балетной труппе Большого театра. Но все же вернулась в кино и театр, завершив карьеру балерины.

Юрий и Владимир Торсуевы снялись в мини-сериале "Приключения Электроника" в роли братьев Сыроежкиных в 1979 году. Юношам было по 13 лет.

Несмотря на свой талант, после окончания школы парни выбрали другие профессии. Оба пошли служить в армию. После службы Владимир поступил на философский факультет МГУ, а Юрий — в Институт стран Азии и Африки.

После этого близнецы решили заняться бизнесом, открывая ночные клубы и продуктовые магазины, но успеха так и не добились. Владимир даже работал таксистом, чтобы прокормиться, а Юрий на время переехал в другую страну.

В итоге Торсуевы нашли себя в музыке и даже ездят на гастроли по российским городам.

Главной героиней фильма 1984 года "Пеппи Длинныйчулок" стала Светлана Ступак (Полякова в замужестве). Девочке было 13 лет и в таком возрасте она была крайне безответственной. Например, могла прийти на съемочную площадку, с расцарапанным лицом.

Будущая звезда воспринимала работу, как игру. После фильма Светлана снялась в еще двух фильмах, но на этом ее актерская карьера закончилась, ведь с начала 90-х ей предлагали роли, связанные с негативом.

В итоге бывшая артистка вышла замуж и родила дочь. Только, что сейчас со Светланой - неизвестно. По слухам, женщина скончалась в марте 2018 года.

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