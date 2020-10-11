Многих звезд любимых советских фильмов сегодня уже нет в живых, а в тех, кто еще снимается в кино, трудно узнать любимцев миллионов
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят актеры из всеми любимых фильмов.
Большинства звезд фильма «Любовь и голуби» уже нет в живых. Этот мир покинули Людмила Гурченко, Нина Дорошина, которая играла главную героиню, и Сергей Юрский, сыгравший дядю Митю. Актер Александр Михайлов сильно постарел.
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Актрису Наталью Тенякову сильно гримировали во время съемок. Сейчас в ней не узнать ее героиню.
Трудно узнать любимую всеми Людку в исполнении актрисы Янины Лисовской.
Ну и конечно сильно изменилась за эти годы Лада Сизоненко, которая сыграла младшую дочку семейства.
Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова, по убеждению СМИ, переборщила с пластическими операциями.
Сыгравшая в этом фильме дочку Наталья Вавилова редко появляется на публике.
Знаменитые братья Торсуевы из «Приключений Электроника» сегодня трудноузнаваемые.
А вот звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска никогда не пропадала из внимания и даже вместе с Андреем Мягковым снялась в продолжение фильма.
Знаменитого Буратино в исполнении Дмитрия Иосифова и вовсе трудно узнать без носа.
Сильно постарела Татьяна Аксюта из фильма «Вам и не снилось». А вот ее партнеру по фильму суждено было дожить лишь до 27 лет.
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