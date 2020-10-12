З кожним днем в Україні стрімко зростає кількість позитивних тестів на китайський вірус, крім того країна входить в період грипу та ГРВІ
Медики вже прогнозують, що ця зима буде найважчою за останні роки, передає ТСН.
"На нас чекає дуже важкий, дуже складний сезон 2020-2021 року. Грип, звичайно, прийде. Люди будуть хворіти на грип", - говорить імунолог Федір Лапій.
На тлі пандемії перебіг інших хвороб ускладнюється. Тому медики дали важливі поради.
Симптоми COVID - 19 дуже схожі на симптоми грипу, тому відрізнити їх особливо на початку досить проблематично. Більш того, вони можуть убити людину одночасно.
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Імунолог зазначає, що відсоток померлих значно збільшується, коли є китайський вірус і грип. На відміну від того, що це просто ковид.
Щоб убезпечити себе, медики закликають обов'язково зробити щеплення проти грипу.
Вакцини в Україні буде 4 види. Французька і голландська. І дві з Південної Кореї-трьох і 4-х валентні. Залежно від кількості штамів грипу. Тривалентна коштує 200-300 гривень. Чотиривалентна - від 300 гривень і вище. У державній поліклініці її вколють безкоштовно. У приватній клініці за вакцину і процедуру доведеться заплатити від 700 гривень.
Підкреслюється, що всі ці вакцини вони пройдуть лабораторний контроль якості в Україні. Вони вже пройшли лабораторний контроль якості в країнах-виробниках. І вони є якісними, безпечними.
Зараз на ринку є тільки Південно-корейська вакцина. Все інше має з'явитися з середини жовтня.
Також лікарі рекомендують прищепитися від пневмококової інфекції. Тому що теж має схожі симптоми з грипом і китайським вірусом. І крім менінгіту, може проявитися пневмонією, бронхітом і отитом. Однак вартість вакцини стартує від 2 тисяч гривень за дозу.
Традиційно напередодні холодів українці починають приймати різні комплекси вітамінів. Однак експерти радять не робити цього без консультації з лікарем.
Справа в тому, що дуже багато вітамінів, які заважають засвоєнню один одного. В результаті все, що не потрібно організму, виходить з сечею.
"Фактично виходить дуже дорога сеча. А людина не факт, що щось отримає», - пояснює генетик і мікробіолог Дарія Лосєва.
Експерти радять замість вітамінних комплексів з аптеки правильно харчуватися. Для імунітету першочерговий-білок. З нього будуються всі клітини організму, в тому числі і клітини імунної системи.
У раціон треба додати максимум зелені і овочів. А ось фрукти краще замінити ягодами і горіхами, які корисніше. А ще не забувати спати по 8 годин і рухатися.
У народній медицині радять контрастний душ.
Крім того, для зміцнення імунітету радить пити чай з лимоном і імбиром, а також різні трав'яні чаї.
Щіпку квіток календули, звіробою, кропиви. Трав має бути обов'язково парна кількість. Можна додати калини і малини до пари. Залити водою. Настоюється 10 хвилин. І можна пити. Всі ці трави радить купувати в аптеці. Ціни доступні. А ось якщо ціни на імбир і лимони підскочать - їх цілком можна замінити на шипшина або заморожену чорну смородину.
Однак гарантований ефект дає тільки вакцинація.
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