З кожним днем в Україні стрімко зростає кількість позитивних тестів на китайський вірус, крім того країна входить в період грипу та ГРВІ

Медики вже прогнозують, що ця зима буде найважчою за останні роки, передає ТСН.

"На нас чекає дуже важкий, дуже складний сезон 2020-2021 року. Грип, звичайно, прийде. Люди будуть хворіти на грип", - говорить імунолог Федір Лапій.

На тлі пандемії перебіг інших хвороб ускладнюється. Тому медики дали важливі поради.

Симптоми COVID - 19 дуже схожі на симптоми грипу, тому відрізнити їх особливо на початку досить проблематично. Більш того, вони можуть убити людину одночасно.

Імунолог зазначає, що відсоток померлих значно збільшується, коли є китайський вірус і грип. На відміну від того, що це просто ковид.

Щоб убезпечити себе, медики закликають обов'язково зробити щеплення проти грипу.

Вакцини в Україні буде 4 види. Французька і голландська. І дві з Південної Кореї-трьох і 4-х валентні. Залежно від кількості штамів грипу. Тривалентна коштує 200-300 гривень. Чотиривалентна - від 300 гривень і вище. У державній поліклініці її вколють безкоштовно. У приватній клініці за вакцину і процедуру доведеться заплатити від 700 гривень.

Підкреслюється, що всі ці вакцини вони пройдуть лабораторний контроль якості в Україні. Вони вже пройшли лабораторний контроль якості в країнах-виробниках. І вони є якісними, безпечними.

Зараз на ринку є тільки Південно-корейська вакцина. Все інше має з'явитися з середини жовтня.

Також лікарі рекомендують прищепитися від пневмококової інфекції. Тому що теж має схожі симптоми з грипом і китайським вірусом. І крім менінгіту, може проявитися пневмонією, бронхітом і отитом. Однак вартість вакцини стартує від 2 тисяч гривень за дозу.

Традиційно напередодні холодів українці починають приймати різні комплекси вітамінів. Однак експерти радять не робити цього без консультації з лікарем.

Справа в тому, що дуже багато вітамінів, які заважають засвоєнню один одного. В результаті все, що не потрібно організму, виходить з сечею.

"Фактично виходить дуже дорога сеча. А людина не факт, що щось отримає», - пояснює генетик і мікробіолог Дарія Лосєва.

Експерти радять замість вітамінних комплексів з аптеки правильно харчуватися. Для імунітету першочерговий-білок. З нього будуються всі клітини організму, в тому числі і клітини імунної системи.

У раціон треба додати максимум зелені і овочів. А ось фрукти краще замінити ягодами і горіхами, які корисніше. А ще не забувати спати по 8 годин і рухатися.

У народній медицині радять контрастний душ.

Крім того, для зміцнення імунітету радить пити чай з лимоном і імбиром, а також різні трав'яні чаї.

Щіпку квіток календули, звіробою, кропиви. Трав має бути обов'язково парна кількість. Можна додати калини і малини до пари. Залити водою. Настоюється 10 хвилин. І можна пити. Всі ці трави радить купувати в аптеці. Ціни доступні. А ось якщо ціни на імбир і лимони підскочать - їх цілком можна замінити на шипшина або заморожену чорну смородину.

Однак гарантований ефект дає тільки вакцинація.

Нагадаємо, Комаровський передбачив перемогу над китайським вірусом, назвавши дату: "навіть якщо не буде вакцини"

Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про нову заразу в розпал карантину:"ще не стикалися".

Також Politeka писала, що розвіяні надії щодо ефективної вакцини від коронавірусу: "це не допоможе..."