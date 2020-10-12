С каждым днем в Украине стремительно растет количество положительных тестов на китайский вирус, кроме того страна входит в период гриппа и ОРВИ

Медики уже прогнозируют, что эта зима будет самой тяжелой за последние годы, передает ТСН.

"Нам предстоит очень тяжелый, очень сложный сезон 2020-2021 года. Грипп, конечно, придет. Люди будут болеть гриппом", - говорит иммунолог Федор Лапий.

На фоне пандемии течение остальных болезней усложняется. Поэтому медики дали важные советы.

Симптомы COVID-19 очень похожи на симптомы гриппа, поэтому отличить их особенно в начале довольно проблематично. Более того, они могут сразить человека одновременно.

Иммунолог отмечает, что процент умерших значительно увеличивается, когда есть китайский вирус и грипп. В отличие от того, что это просто ковид.

Чтобы обезопасить себя, медики призывают обязательно сделать прививку против гриппа.

Вакцины в Украине будет 4 вида. Французская и голландская. И две из Южной Кореи - трех и 4-х валентные. В зависимости от количества штаммов гриппа. Трехвалентная стоит 200-300 гривен. Четырехвалентная - от 300 гривен и выше. В государственной поликлинике ее вколют бесплатно. В частной клинике за вакцину и процедуру придется заплатить от 700 гривен.

Подчеркивается, что все эти вакцины они пройдут лабораторный контроль качества в Украине. Они уже прошли лабораторный контроль качества в странах-производителях. И они являются качественными, безопасными.

Сейчас на рынке есть только южно-корейская вакцина. Все остальное должно появиться со середины октября.

Также врачи рекомендуют привиться от пневмококковой инфекции. Потому что тоже имеет схожие симптомы с гриппом и китайским вирусом. И кроме менингита, может проявиться пневмонией, бронхитом и отитом. Однако стоимость вакцины стартует от 2 тысяч гривен за дозу.

Традиционно накануне холодов украинцы начинают принимать различные комплексы витаминов. Однако эксперты советуют не делать этого без консультации с врачем.

Дело в том, что очень много витаминов, которые мешают усвоению друг друга. В результате все, что не нужно организму, выходит с мочой.

«Фактически получается очень дорогая моча. А человек не факт, что что-то получит», - объясняет генетик и микробиолог Дария Лосева.

Эксперты советуют вместо витаминных комплексов из аптеки правильно питаться. Для иммунитета первоочередной - белок. Из него строятся все клетки организма, в том числе и клетки иммунной системы.

В рацион надо добавить максимум зелени и овощей. А вот фрукты лучше заменить ягодами и орехами, которые полезнее. А еще не забывать спать по 8 часов и двигаться.

В народной медицине советуют контрастный душ.

Кроме того, для укрепления иммунитета советует пить чай с лимоном и имбирем, а также различные травяные чаи.

Щепотку цветков календулы, зверобоя, крапивы. Трав должно быть обязательно четное количество. Можно добавить калины и малины к паре. Залить водой. Настаивается 10 минут. И можно пить. Все эти травы советует покупать в аптеке. Цены доступны. А вот если цены на имбирь и лимоны подскочат - их вполне можно заменить на шиповник или замороженную черную смородину.

Однако гарантированный эффект дает только вакцинация.

Напомним, Комаровский предсказал победу над китайским вирусом, назвав дату: "даже если не будет вакцины"

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новой заразе в разгар карантина: "Еще не сталкивались".

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