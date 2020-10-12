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Гривня порве долар, НБУ кардинально змінив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 12 жовтня змінить траєкторію руху, Долар після тривалого подорожчання різко обвалиться.

Стодоларова купюра зі старту впаде на міжбанку на 7,38 грн. До середини останнього робочого дня валюта вже опустилася до 2821 грн, але гривня вирішила її «дотиснути».

Євро також подешевшає, хоча і мінімально. За одну купюру доведеться віддати на 0,008 грн менше.

Курс валют в Україні 12 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2820,90 грн;

100 євро - 3327,91 грн.

Субсидії по-новому після карантину, хто отримає гроші і що зміниться: "замість 15%..."

Після завершення карантину українських одержувачів субсидій чекають певні зміни, в тому числі і сам розмір оплати за комуналку.

Так, у Мінсоцполітики назвали головне нововведення-одержувачі платитимуть за комунальні послуги 20% замість колишніх 15% від доходів сім'ї.

Ця норма почне діяти тільки з 1 числа наступного місяця після скасування карантину.

Варто зазначити, що на автоматичне перепризначення субсидії можуть розраховувати всі домогосподарства, які отримували допомогу в опалювальному сезоні 2019/2020 років. Також субсидію повинні призначити після особистого звернення людини, звільненого з роботи в період карантину і став на облік в центр зайнятості.

Протести в Білорусі: понад 600 затриманих

В ході акцій протесту в Білорусі в неділю затримано сотні людей, з них десятки журналістів, в Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

After last week’s fiasco, every water cannon in Minsk is now guarded by a machine gun. https://t.co/8M2AyIOaU3 pic.twitter.com/3OVqiRtfuT — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020

Станом на 4:00 у списку "весни" – імена 602 затриманих. Список доповнюється.

Велика частина затримань сталася в Мінську.

Також затримували протестувальників у Бобруйську, Гродно, Солігорську, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.

Tonight protests have once again erupted all over Belarus. In Minsk people have blocked some major roads including the ring road. Police once again used stun grenades, tear gas and rubber bullets. In one of Minsk districts a granddad came to give a lift to the protesters! pic.twitter.com/UO4oqvpOy7 — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020

Нагадаємо, що лауреат Нобелівської премії закликала Лукашенка піти, поки не пізно.

Також Politeka писала, що Соскін пояснив, чому Україна повинна розірвати зв'язки з режимом Лукашенка.