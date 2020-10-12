Новости, которые вы могли пропустить

Гривна порвет доллар, НБУ кардинально изменил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 12 октября сменит траекторию движения, доллар после продолжительного подорожания резко обвалится.

Стодолларовая купюра со старта рухнет на межбанке на 7,38 грн. К средине последнего рабочего дня валюта уже опустилась до 2821 грн, но гривна решила ее «дожать».

Евро также подешевеет, хотя и минимально. За одну купюру придется отдать на 0,008 грн меньше.

Курс валют в Украине 12 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2820,90 грн;

100 евро – 3327,91 грн.

Субсидии по-новому после карантина, кто получит деньги и что изменится: "Вместо 15%..."

После завершения карантина украинских получателей субсидий ждут определенные изменения, в том числе и сам размер оплаты за коммуналку.

Так, в Минсоцполитики назвали главное новшество - получатели будут платить за коммунальные услуги 20% вместо прежних 15% от доходов семьи.

Эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина.

Стоит отметить, что на автоматическое переназначение субсидии могут рассчитывать все домохозяйства, которые получали помощь в отопительном сезоне 2019/2020 годов. Также субсидию должны назначить после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина и ставшего на учет в центр занятости.

Протесты в Беларуси: более 600 задержанных

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

After last week’s fiasco, every water cannon in Minsk is now guarded by a machine gun. https://t.co/8M2AyIOaU3 pic.twitter.com/3OVqiRtfuT — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020

По состоянию на 4:00 в списке "Весны" – имена 602 задержанных. Список дополняется.

Большая часть задержаний произошла в Минске.

Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Tonight protests have once again erupted all over Belarus. In Minsk people have blocked some major roads including the ring road. Police once again used stun grenades, tear gas and rubber bullets. In one of Minsk districts a granddad came to give a lift to the protesters! pic.twitter.com/UO4oqvpOy7 — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020

Напомним, что Тихановская заявила, что готова попросить денег у Путина: "Мы давно друзья и соседи".

Как сообщала Politeka, лауреат Нобелевской премии заметила переодетых солдат России на протестах в Беларуси: "Есть договоренность"

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.