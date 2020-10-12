Гривна порвет доллар, НБУ кардинально изменил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 12 октября сменит траекторию движения, доллар после продолжительного подорожания резко обвалится.

Стодолларовая купюра со старта рухнет на межбанке на 7,38 грн. К средине последнего рабочего дня валюта уже опустилась до 2821 грн, но гривна решила ее «дожать».

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Евро также подешевеет, хотя и минимально. За одну купюру придется отдать на 0,008 грн меньше.

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Курс валют в Украине 12 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2820,90 грн;

100 евро – 3327,91 грн.

Субсидии по-новому после карантина, кто получит деньги и что изменится: "Вместо 15%..."

После завершения карантина украинских получателей субсидий ждут определенные изменения, в том числе и сам размер оплаты за коммуналку.

Так, в Минсоцполитики назвали главное новшество - получатели будут платить за коммунальные услуги 20% вместо прежних 15% от доходов семьи.

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Эта норма начнет действовать только с 1 числа следующего месяца после отмены карантина.

Стоит отметить, что на автоматическое переназначение субсидии могут рассчитывать все домохозяйства, которые получали помощь в отопительном сезоне 2019/2020 годов. Также субсидию должны назначить после личного обращения человека, уволенного с работы в период карантина и ставшего на учет в центр занятости.

Протесты в Беларуси: более 600 задержанных

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

По состоянию на 4:00 в списке "Весны" – имена 602 задержанных. Список дополняется.

Большая часть задержаний произошла в Минске.

Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

Напомним, что Тихановская заявила, что готова попросить денег у Путина: "Мы давно друзья и соседи".

Как сообщала Politeka, лауреат Нобелевской премии заметила переодетых солдат России на протестах в Беларуси: "Есть договоренность"

Также Politeka писала, что Соскин объяснил, почему Украина должна разорвать связи с режимом Лукашенко.