Українська модель Маргарита Паша, яка володіє титулом "Міс Україна-2019", похвалилася ідеальною розтяжкою в тісних шортах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в лісі під час тренування, задерши ногу в «невидимих» шортах буквально до непристойності. При цьому один з шанувальників написав зірці, що вона є мотиватором.

"Спасибі! Мені дуже приємно. Я дуже намагаюся, щоб наші тренування почалися на початку листопада (дуже сподіваюся, погода нас не підведе)», - відповіла вона.

Звернемо увагу, що інші шанувальники моделі не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами Паша поділилася у себе в розділі Сторіс.

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На опублікованому відео "Міс Україна" знімає себе на телефон, позуючи на біговій доріжці. Для тренувань Маргарита вбралася в обтягуючі рожеві лосини і спортивний бюстгальтер такого ж кольору, а поверх нього недбало накинула білу напівпрозору блузку. Волосся дівчина зібрала в довгий хвіст, який елегантно перекинула через плече.

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