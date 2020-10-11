Украинская модель Маргарита Паша, которая обладает титулом «Мисс Украина-2019», похвасталась идеальной растяжкой в тесных шортах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в лесу во время тренировки, задрав ногу в «невидимых» шортах буквально до неприличия. При этом один из поклонников написал звезде, что она является мотиватором.

«Спасибо! Мне очень приятно. Я очень стараюсь, чтобы наши тренировки начались в начале ноября (очень надеюсь, погода нас не подведет)», - ответила она.

Обратим внимание, что другие поклонники модели не могли что-либо сказать, поскольку кадрами Паша поделилась у себя в разделе Сторис.

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На опубликованном видео "Мисс Украина" снимает себя на телефон, позируя на беговой дорожке. Для тренировок Маргарита нарядилась в обтягивающие розовые лосины и спортивный бюстгальтер такого же цвета, а поверх него небрежно накинула белую полупрозрачную блузку. Волосы девушка собрала в длинный хвост, который элегантно перебросила через плечо.

Напомним, самая красивая девушка Украины обнажилась и вызвала фурор.

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