Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд показала пікантну фотосесію
Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.
Дівчина активно веде блог в Instagram, де демонструє яскраві кадри в пікантних нарядах. Цього разу вона представила спокусливу фотосесію в новому образі.
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Більшість знімків виконані в чорно-білій кольоровій гамі, а тому вийшли надзвичайно стильними і атмосферними. Ебі приміряла одну зі своїх улюблених речей – чорну шубку, яку одягла прямо на голе тіло. Так що досконале тіло інстадіві вкотре захопило - неможливо не дивитися на таку красу.
На другому знімку модель постала в не менш яскравому вбранні: довгій спідниці і прозорій накидці. При цьому з'явилася в кадрі топлес, ледь прикриваючи оголені пишні груди руками.
Її волосся зібране в елегантну зачіску, яка вписалася в образ красуні. На обличчі вона використовувала мінімум макіяжу в природних кольорах.
На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімками, адже гаряча бестидниця Ебігейл Ретчфорд показала їх у своєму Instagram-Stories.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся".