Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд показала пікантну фотосесію

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Дівчина активно веде блог в Instagram, де демонструє яскраві кадри в пікантних нарядах. Цього разу вона представила спокусливу фотосесію в новому образі.

Більшість знімків виконані в чорно-білій кольоровій гамі, а тому вийшли надзвичайно стильними і атмосферними. Ебі приміряла одну зі своїх улюблених речей – чорну шубку, яку одягла прямо на голе тіло. Так що досконале тіло інстадіві вкотре захопило - неможливо не дивитися на таку красу.

На другому знімку модель постала в не менш яскравому вбранні: довгій спідниці і прозорій накидці. При цьому з'явилася в кадрі топлес, ледь прикриваючи оголені пишні груди руками.

Її волосся зібране в елегантну зачіску, яка вписалася в образ красуні. На обличчі вона використовувала мінімум макіяжу в природних кольорах.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімками, адже гаряча бестидниця Ебігейл Ретчфорд показала їх у своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся".