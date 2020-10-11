Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд показала пикантную фотосессию

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Девушка активно ведет блог в Instagram, где демонстрирует яркие кадры в пикантных нарядах. В этот раз она представила соблазнительную фотосессию в новом образе.

Большинство снимков выполнены в черно-белой цветовой гамме, а потому получились чрезвычайно стильными и атмосферными. Эби примерила одну из своих любимых вещей – черную шубку, которую надела прямо на голое тело. Так что совершенное тело инстадивы в который раз восхитило - невозможно не смотреть на такую красоту.

На втором снимке модель предстала в не менее ярком наряде: длинной юбке и прозрачной накидке. При этом появилась в кадре топлесс, едва прикрывая обнаженную пышную грудь руками.

Ее волосы собраны в элегантную прическу, которая вписалась в образ красотки. На лице она использовала минимум макияжа в естественных цветах.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимками, ведь горячая бесстыдница Эбигейл Рэтчфорд показала их в своем Instagram-Stories.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся".