Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, натягнула на великий бюст крихітний купальник
Шанувальники моделі не мають сили встояти перед неймовірною красою форм, а одні з найгарячіших кадрів публікують у своїх фан-сторінках, пише Politeka.net.
Так, на одному з таких фото модель постала на пляжі в красивому купальнику. Квітко зав'язала лямки так, що маленькі трикутники тканини обтягнули груди, і намагалися з'єднати принади між собою.
Великий бюст виглядав ще спокусливіше під променями сонця.
Зірка розставила ніжки і стояла прямо, трохи нахиливши голову.
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Анастасія доповнила образ красивим браслетом на руці.
Примітно, що для пляжу відома модель вибрала абсолютно нетипове взуття - босоніжки на підборах.
За 14 годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі писали масу приємних повідомлень ідеальній фігурі Квітко.
"Дуже гаряча", - написав один із коментаторів.
Нагадаємо, Анастасія Квітко підняла камеру перед дзеркалом і потрясла великими сідницями.
На знаменитості була велика, блакитна сіточка, під якою просвічувалося крихітне бікіні рожевого кольору.
Зірка пограла апетитними розмірами перед камерою. Велика п'ята точка спокусливо випирала і притягувала погляд.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко позувала в облягаючому платті, ефектно демонструючи фігуру у всій красі. Як можна помітити, красуня вирішила не обтяжувати її білизною, через що в кадр потрапило явно зайве.
Користувачі мережі моментально відреагували на гарячий образ зірки, написавши компліменти.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів