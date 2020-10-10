Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала підтягнуте тіло в новому вигляді

Сьюзі досить багато займається спортом і кожен день в розділі Сторі в Instagram показує, як проходять її заняття. Дівчина не приховує, що це важка праця і для того, щоб так прокачати своє тіло, їй довелося добре попрацювати.

Тепер модель може з гордістю похвалитися підтягнутими формами і жарким видом. Кортес не любить приховувати при цьому гідності, тому приміряє на зйомках іноді лише білизна або спортивні костюми, що демонструють бюст. Цього разу в майці з забарвленням улюбленого футбольного клубу, Білій білизні і акуратних кросівках з м'ячем модель показала новий бунтарський образ.

Ось що пишуть користувачі:

"Мила дамочка; тут суцільна розкіш😍 😍 😘 💕; Малятко майже роздяглася!; Яка зухвалість, навіщо так багато показувати себе; 😘😘Красива😘😘; 🔥Красива😍; вона як цукерочка, майже зняла обгортку😍😍👏👏; Смачний🔥; Цей красивий наряд; Він розуміє юридичні аспекти футебола филха 🙄; Чому ти мене дражниш ... лол😘; отже, Hottiee .... Я люблю тебе, Сюзі"»

Ми також писали, що Кортез не любить скромничати і завжди публікує досить сміливі і навіть провокативні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина володіє ефектною зовнішністю. Завдяки постійним заняттям спортом, їй вдалося домогтися неймовірної фігури і приховувати Сьюзі її не любить.

Брюнетка завжди підкреслює сідниці всілякими бікіні, незвичайним білизною і показує себе з вигідного ракурсу, як і в цей раз. Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми, а навпаки – лише підкреслював їх.

Кортез вдалося знову привернути увагу фанатів завдяки пружним сідницям.

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