Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала підтягнуте тіло в новому вигляді
Сьюзі досить багато займається спортом і кожен день в розділі Сторі в Instagram показує, як проходять її заняття. Дівчина не приховує, що це важка праця і для того, щоб так прокачати своє тіло, їй довелося добре попрацювати.
Тепер модель може з гордістю похвалитися підтягнутими формами і жарким видом. Кортес не любить приховувати при цьому гідності, тому приміряє на зйомках іноді лише білизна або спортивні костюми, що демонструють бюст. Цього разу в майці з забарвленням улюбленого футбольного клубу, Білій білизні і акуратних кросівках з м'ячем модель показала новий бунтарський образ.
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"Мила дамочка; тут суцільна розкіш😍 😍 😘 💕; Малятко майже роздяглася!; Яка зухвалість, навіщо так багато показувати себе; 😘😘Красива😘😘; 🔥Красива😍; вона як цукерочка, майже зняла обгортку😍😍👏👏; Смачний🔥; Цей красивий наряд; Він розуміє юридичні аспекти футебола филха 🙄; Чому ти мене дражниш ... лол😘; отже, Hottiee .... Я люблю тебе, Сюзі"»
Ми також писали, що Кортез не любить скромничати і завжди публікує досить сміливі і навіть провокативні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина володіє ефектною зовнішністю. Завдяки постійним заняттям спортом, їй вдалося домогтися неймовірної фігури і приховувати Сьюзі її не любить.
Брюнетка завжди підкреслює сідниці всілякими бікіні, незвичайним білизною і показує себе з вигідного ракурсу, як і в цей раз. Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми, а навпаки – лише підкреслював їх.
Кортез вдалося знову привернути увагу фанатів завдяки пружним сідницям.
Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.
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