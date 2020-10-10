Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала подтянутое тело в новом виде

Сьюзи довольно много занимается спортом и каждый день в разделе Стори в Инстаграм показывает, как проходят ее занятия. Девушка не скрывает, что это тяжелый труд и для того, чтобы так прокачать свое тело, ей пришлось хорошо потрудиться.

Теперь модель может с гордостью похвастаться подтянутыми формами и жарким видом. Кортес не любит скрывать при этом достоинства, поэтому примеряет на съемках иногда лишь белье или спортивные костюмы, демонстрирующие бюст. В этот раз в майке с расцветкой любимого футбольного клуба, белом белье и аккуратных кроссовках с мячом модель показала новый бунтарский образ.

Вот что пишут пользователи:

«Милая дамочка; тут сплошная роскошь 😍 стала еще лучше😍😘💕; малышка почти разделась!; Какая дерзость, зачем так много показывать себя; 😘😘Красивая😘😘; 🔥Красивая😍; она как конфетка, почти сняла обертку😍😍👏👏; Вкусный🔥; Этот красивый наряд; Он понимает юридические аспекты футебола филха 🙄; Почему ты меня дразнишь ... лол😘; Итак, Hottiee .... Я люблю тебя, Сюзи».

Мы также писали, что Кортез не любит скромничать и всегда публикует достаточно смелые и даже провокативные кадры на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка обладает эффектной внешностью. Благодаря постоянным занятиям спортом, ей удалось добиться невероятной фигуры и скрывать Сьюзи ее не любит.

Брюнетка всегда подчеркивает ягодицы всевозможными бикини, необычным бельем и показывает себя с выгодного ракурса, как и в этот раз. Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы, а наоборот – лишь подчеркивал их.

Кортез удалось снова привлечь внимание фанатов благодаря упругим ягодицам.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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