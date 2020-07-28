Діти легендарних радянських акторів часто страждали від нестачі уваги. Незважаючи на це, багато з них пішли по стопах своїх батьків
Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають діти зірок радянського кіно, і хто з них продовжив кар'єру своїх батьків.
У легендарного актора Андрія Миронова дві дочки: одна рідна Марія Миронова, а друга прийомна – Марія Голубкіна. Обидві дівчини стали актрисами. При чому, досить успішними. Крім цього, у Миронова є онук Андрій, який також став актором.
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У відомого актора і виконавця Володимира Висоцького два сина – Аркадій і Микита. Аркадій пробував зніматися, але слава не була до нього прихильною. У Микити кар'єра трохи більш успішна, але до знаменитого батька їм дуже далеко.
У Юрія Нікуліна залишився один син Максим. Він відомий як журналіст і телеведучий. Зовні він не схожий на свого зоряного батька.
Георгій Віцин виховував доньку Наталю. Відомо, що вона живе в квартирі батька і веде потайний спосіб життя.
У Михайла Боярського виросли дуже успішні діти. Син Сергій став депутатом Держдуми, а донька Єлизавета – однією з найбільш затребуваних російських актрис.
А ось у Людмили Гурченко з донькою Марією були складні стосунки протягом всього життя. Кілька років тому вона померла.
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