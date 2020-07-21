Актриса Світлана Світлична отримала травму через недбалість працівників телеканалу, а ті вирішили відкупитися від неї тортиком і 15 тисячами рублів, повідомляє Собеседник, пише Politeka.net

Секс-символ Радянського союзу, актриса Світлана Світлична отримала травму через недбалість працівників телевізійного каналу - ті під час інтерв'ю упустили їй на ноги установку від софіта. Актриса була готова пробачити непроханих журналістів, але ті вчинили негідно - ретирувалися з інтерв'ю, а потім приїхали «загладжувати провину» з тортом і 15 тисячами рублів.

За словами актриси, знімальна група одного з телеканалів нагрянула додому до кінозірки абсолютно несподівано. Актриса намагалася пояснити, що не готова до інтерв'ю.

«У мене свої плани, я вас не чекала. Але вони мене не слухали, а стали расчехлять свою апаратуру. «Нам пару слів, нам пару слів», - торохтіли вони. Гаразд, думаю, залишуся. Хлопці все-таки через все місто їхали, завдання їм дали, з них спитають »- розповіла артистка.

Однак, дуже скоро Світлана Світлична жорстоко поплатилася за свою чуйність і доброту. У квартиру актриса знімальну групу все ж не пустила, розмістилися вони для інтерв'ю на лавочці. А далі сталося непередбачене.

«Пишемо інтерв'ю, і тут мене пронизує моторошна біль. Мені на голову падає установка, на якій тримається софіт. Удар пройшов по дотичній. Основний удар припав на мою коліно. Бідні мої ноги, скільки їм по життю дісталося. Як же я орала! На все життя запам'ятала цей свій крик, ніколи такого болю не відчувала »- поділилася враженнями актриса.

Але далі було гірше - журналісти буквально неприємно вразили своєю поведінкою заслужену артистку. Так, замість того, щоб викликати «швидку», вони просто ретирувалися з місця події і навіть не допомогли актрисі розміститися зручніше. У підсумку, Світлична абияк дісталася додому, а на наступний день звернулася до директора Гільдії артистів Валерії Гущиної, яка відправила до неї додому співробітника.

«Валерія негайно написала лист керівництву цього каналу з метою розібратися в ситуації, але відповіді від них немає. Через кілька днів до мене прийшов молодий чоловік Міша. Він вручив мені букет червоних троянд, сирний торт і конверт, в якому лежали 15 000 рублів ... »- поділилася актриса.

Така «допомога» розцінювалася як справжня образа для актриси, тепер їй належить довге лікування від отриманої травми. У Світличної діагностовано струс мозку, а також удари.

«Ходжу на процедури. Голова після струсу приходить в норму, але ще сильно болить. Довго розмовляти теж поки важко. Мені виписали три види ліків. Від госпіталізації відмовилася, так як мого кота Філа нема на кого залишити. У поліклініці мене впізнають, хочуть зі мною фотографуватися. Мені приємно, що я доставляю людям радість. Лікарям величезне спасибі, вони з усією увагою до мене ставляться »- повідомляє актриса.

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