Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників, показавши розкішну фігуру в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Давай потусимо в ці вихідні", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в практично невидимому купальнику, ефектно розташувавшись в гамаку. Доповнювали образ красуні елегантний макіяж і фон – Захід Сонця надав знімку особливої вишуканості.
«Солодкі булочки», «як завжди – на висоті», «божественно виглядаєш», «абсолютна Краса. Не можу тобою намилуватися, красоточка», «магічна поза і погляд»,» лялечка», «така красива королева – диво», «дуже крутий знімок вийшов – супер взагалі», - пишуть її шанувальники.
Українка з 13-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка: "Скарб"
Поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка..."
Як виглядали перші чоловіки Фреймут, Бузової, Лободи та інших знаменитостей: особисті фото екс-пар
Харламова після розлучення з Амсус застукали за сором'язливим заняттям, мережа кипить: «Дожився…»
До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері показала засмагле тіло в одній футболці з гольфами.
Спортсменка вдосконалюється вже не один рік і при цьому не бажає худнути, заявляючи, що це сильно впливає на емоційний стан. Тому дівчина продовжує займатися спортом і правильно харчуватися, готуючи солодощі без цукру або корисну низькокалорійну їжу. Коли Ана поправляється, то також не комплексує з цього приводу.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні