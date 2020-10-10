Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників, показавши розкішну фігуру в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Давай потусимо в ці вихідні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чері позує в практично невидимому купальнику, ефектно розташувавшись в гамаку. Доповнювали образ красуні елегантний макіяж і фон – Захід Сонця надав знімку особливої вишуканості.

«Солодкі булочки», «як завжди – на висоті», «божественно виглядаєш», «абсолютна Краса. Не можу тобою намилуватися, красоточка», «магічна поза і погляд»,» лялечка», «така красива королева – диво», «дуже крутий знімок вийшов – супер взагалі», - пишуть її шанувальники.

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Спортсменка вдосконалюється вже не один рік і при цьому не бажає худнути, заявляючи, що це сильно впливає на емоційний стан. Тому дівчина продовжує займатися спортом і правильно харчуватися, готуючи солодощі без цукру або корисну низькокалорійну їжу. Коли Ана поправляється, то також не комплексує з цього приводу.

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