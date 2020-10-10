Американская фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников, показав роскошную фигуру в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Давай потусим в эти выходных», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в практически невидимом купальнике, эффектно расположившись в гамаке. Дополняли образ красотки элегантный макияж и фон – закат солнца придал снимке особой изысканности.

«Сладкие булочки», «Как всегда – на высоте», «божественно выглядишь», «абсолютная красота. Не могу тобой налюбоваться, красоточка», «магическая поза и взгляд», «куколка», «такая красивая королева – чудо», «очень крутой снимок получился – супер вообще», - пишут ее поклонники.

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Спортсменка совершенствуется уже не один год и при этом не желает худеть, заявляя, что это сильно влияет на эмоциональное состояние. Поэтому девушка продолжает заниматься спортом и правильно питаться, готовя сладости без сахара или полезную низкокалорийную еду. Когда Ана поправляется, то также не комплексует по этому поводу.

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