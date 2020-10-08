Американська фітнес-модель Ана Чері показала засмагле тіло в яскравому купальнику пурпурного кольору

Модель влаштовує яскраві фотосесії, часто рекламуючи бікіні і спортивний одяг власного виробництва. Причому для своїх фото Ана не соромиться скидати зайве і показувати бюст або підкачані сідниці.

Спортивна красуня також отримує сотні компліментів під кожним фото в Instagram, адже намагається не повторювати свої образи.

На одному з фото Ана навіть зняла частину купальника, більше схожого на боді через пурпурової м'якої тканини насиченого відтінку. Демонструючи свій бюст, Чері виглядала вельми спокусливо-зайве дівчина прикрила рукою.

Ось як реагують фанати:

"Не можна забути таку❤️; віє небезпекою❤️; який гарний купальник! 😍 ; Hermosa mujer; Люблю твою рум'яну шкіру😍 😍 😍 🥰 🥰; гарний вигляд!; Люблю це❤️😍; виглядає гостро✨ ✨ ✨; спекотна Сирена👌 👌 😘 😘; я люблю це...!!! 😍 😍 😍 ; Красуня✨; щасливий фотограф 😜; ви абсолютно велична жінка; дуже хороша твоя фотографія; Hola Bonita🌹 🌹 🌺 🌺».

Також ми писали, що Ана не любить бурхливий відпочинок, тому відпочиває найчастіше на пляжі біля будинку або відправляється на курортні раз в пару місяців на екзотичні острови або ж просто в закриті зони відпочинку. При цьому дівчина з радістю демонструє літні образи в бікіні. Спортсменка намагається стежити за тілом по максимуму, але їй не подобаються дієти – Ана просто відмовляється худнути.

Дівчина є власницею бренду спортивного одягу, тому в її профілі багато фото в спортивних костюмах, проте шанувальникам більше до душі фото в бікіні. Ана любить яскраві образи і завжди одягає купальники з принтами. Цього разу бікіні з рожевої тканини з квітковим принтом виглядав дуже вдало на засмаглій шкірі.

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