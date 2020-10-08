Американская фитнес-модель Ана Чери показала загорелое тело в ярком купальнике пурпурного цвета

Модель устраивает яркие фотосессии, часто рекламируя бикини и спортивную одежду собственного производства. Причем для своих фото Ана не стесняется сбрасывать лишнее и показывать бюст или подкачанные ягодицы.

Спортивная красотка также получает сотни комплиментов под каждым фото в Инстаграм, ведь старается не повторять свои образы.

На одном из фото Ана даже сняла часть купальника, больше похожего на боди из-за пурпурной мягкой ткани насыщенного оттенка. Демонстрируя свой бюст, Чери выглядела весьма соблазнительно – лишнее девушка прикрыла рукой.

Вот как реагируют фанаты:

«Нельзя забыть такую❤️; веет опасностью❤️; Какой красивый купальник! 😍; Hermosa mujer; Люблю твою румяную кожу😍😍😍🥰🥰; Красивый вид!; Люблю это❤️😍; Выглядит остро ✨✨✨; Знойная сирена 👌👌😘😘; Я люблю это...!!! 😍😍😍; Красотка ✨; Удачливый фотограф 😜; Вы абсолютно величественная женщина; Очень хорошая твоя фотография; Hola bonita 🌹🌹🌺🌺».

Также мы писали, что Ана не любит бурный отдых, потому отдыхает чаще всего на пляже возле дома или отправляется на курортные раз в пару месяцев на экзотические острова или же просто в закрытые зоны отдыха. При этом девушка с радостью демонстрирует летние образы в бикини. Спортсменка старается следить за телом по максимуму, но ей не нравятся диеты – Ана просто отказывается худеть.

Девушка является владелицей бренда спортивной одежды, потому в ее профиле много фото в спортивных костюмах, тем не менее поклонникам больше по душе фото в бикини. Ана любит яркие образы и всегда надевает купальники с принтами. В этот раз бикини из розовой ткани с цветочным принтом выглядел очень удачно на загорелой коже.

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