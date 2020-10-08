Українські заробітчани зі страхом чекають посилення карантину за кордоном

Кількість заражених китайським вірусом стрімко зростає не тільки в Україні, але і за її межами, тому багато країн готуються до посилення карантину. Так, в Чехії до 30 жовтня відновили режим жорсткого карантину, щоб уповільнити зростання захворюваності.

Як розповіла "КП в Україні" українка Марія, яка працює в Чехії, обмеження торкнулися роботи багатьох закладів. Незважаючи на те, що влада Чехії обіцяла більше не вводити жорстких заходів, хвороба виявилася сильнішою.

Ще одна співвітчизниця Ілона розповіла, що у зв'язку з карантинними обмеженнями скорочуватимуть і час роботи співробітників. За її словами, деяким українцям вже доводиться підшукувати нову роботу, так як їх переводять працювати на півдня. Очікуються звільнення і в ресторанному бізнесі, який постраждає через карантин. Першими, звичайно, будуть скорочувати заробітчан.

Варто відзначити, що проблеми з карантином є не тільки в Чехії, але і в Словаччині. 1 жовтня було прийнято рішення ввести жорсткі карантинні заходи на найближчі 45 днів.

"Все вийшло з-під контролю. Ми насолоджувалися відпочинком, барами і ресторанами влітку, і ось результат",- зазначив прем'єр-міністр Словаччини ігор Матович, додавши, що більше ігнорувати правила не можна.

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