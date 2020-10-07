Шахраї вигадують нові способи заволодіння особистими коштами українців
Про це йдеться в матеріалі Обозревателя.
Зараз зловмисники використовують QR-коди, за допомогою яких телефони жертв заражаються спеціальними вірусами.
Шкідливе забезпечення потім дає шахраям доступ до соціальних мереж жертви або навіть до банківського додатку.
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"До мене буквально тиждень тому зверталися з кіберполіції з приводу консультацій про такий вид шахрайства. Через карантин у більшості кафе і ресторанів використовують QR-код замість традиційного меню, це може призвести до зростання випадків шахрайства", - стверджує експерт Олеся Данильченко.
Для функціонування цієї схеми шахраї залишають листочки з QR-кодами на стовпах, в кафе і ресторанах (щоб відвідувачі прийняли і за меню). Люди переходять за посиланням на сайт, де пропонується встановити якесь забезпечення, після чого в телефон проникає вірус, який може отримати доступ до онлайн-банкінгу.
"Мета завжди одна і та ж – отримати доступ до коштів, зламати пошту, банківський додаток, зняти кошти з картки. Тут немає нічого нового. Все починалося з того, що такі посилання просто надсилали в повідомленнях в соцмережах. Потім, коли повідомлення перестали відкривати, почали зламувати сторінки і відправляти списку контактів і друзів ту ж посилання. Зараз, коли і українці стали більш обережними користувачами, і соціальні мережі вдосконалили механізм верифікації і оперативно реагують на скарги, шахраї користуються QR-кодами", – пояснила всі нюанси експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар у спілкуванні з журналістами.
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Через таку роботу, як пояснюють у прес-службі держрегулятора, українці ризикують потрапити до в'язниці.
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