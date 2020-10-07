Шахраї вигадують нові способи заволодіння особистими коштами українців

Про це йдеться в матеріалі Обозревателя.

Зараз зловмисники використовують QR-коди, за допомогою яких телефони жертв заражаються спеціальними вірусами.

Шкідливе забезпечення потім дає шахраям доступ до соціальних мереж жертви або навіть до банківського додатку.

"До мене буквально тиждень тому зверталися з кіберполіції з приводу консультацій про такий вид шахрайства. Через карантин у більшості кафе і ресторанів використовують QR-код замість традиційного меню, це може призвести до зростання випадків шахрайства", - стверджує експерт Олеся Данильченко.

Для функціонування цієї схеми шахраї залишають листочки з QR-кодами на стовпах, в кафе і ресторанах (щоб відвідувачі прийняли і за меню). Люди переходять за посиланням на сайт, де пропонується встановити якесь забезпечення, після чого в телефон проникає вірус, який може отримати доступ до онлайн-банкінгу.

"Мета завжди одна і та ж – отримати доступ до коштів, зламати пошту, банківський додаток, зняти кошти з картки. Тут немає нічого нового. Все починалося з того, що такі посилання просто надсилали в повідомленнях в соцмережах. Потім, коли повідомлення перестали відкривати, почали зламувати сторінки і відправляти списку контактів і друзів ту ж посилання. Зараз, коли і українці стали більш обережними користувачами, і соціальні мережі вдосконалили механізм верифікації і оперативно реагують на скарги, шахраї користуються QR-кодами", – пояснила всі нюанси експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми писали, що українцям розкрили небезпеку "віддаленої роботи з хорошою зарплатою", яку почали останнім часом всім пропонувати.

Робота полягає в здійсненні грошових переказів через особисті рахунки. Але в НБУ попереджають, що такі перекази - операції з відмивання грошей.

Через таку роботу, як пояснюють у прес-службі держрегулятора, українці ризикують потрапити до в'язниці.

Нагадавши, півсотні українців попалися на вудку дніпровських шахраїв: подробиці схеми.

Раніше Politeka писала, що небезпечна шахрайка влаштувалася в Харкові: вкрадені десятки мільйонів.

Також Politeka повідомляла, що банда злодійок розбушувалася в Києві, фото шахрайок: жителі масово скаржаться.