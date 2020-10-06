В Україні всерйоз зайнялися пошуком нових додатків для ведення шкільних журналів і щоденників

Про нову ініціативу розповіли в прес-службі Міністерства освіти. Так, заступник міністра освіти і науки Артур Селецький звернув увагу на те, що в сьогоднішніх умовах електронні журнали і щоденники стають все більш поширеними. У зв'язку з цим на ринку з'явилося відразу кілька пропозицій для цих сервісів.

"Але не всі школи можуть дозволити їх собі фінансово. Тому ми пропонуємо базову безкоштовну версію електронних журналів і щоденників, а школи вже зможуть вибирати", - розповів Селецький.

Очікується, що випробувати нові додатки зможуть не менше ніж по дві-три школи з кожної області країни. Тестування проходитиме з 5 по 16 жовтня цього року. Вчителі та адміністрація шкіл зможуть надавати свої зауваження по роботі додатків, які будуть оброблятися і враховуватися при налаштуванні системи.

Після такої перевірки державні електронні журнали та щоденники стануть доступними для всіх українських шкіл безкоштовно. Очікується, що це відбудеться вже в листопаді.

Відомо, що додатки розроблялися на базі Державної модульної системи АІКОМ (раніше ГІСО), яка використовується для збору статистики у сфері освіти.

Школи, які перейдуть на використання електронних журналів і щоденників, зможуть найближчим часом відмовитися від їх паперових дублікатів. Відповідні зміни будуть узаконені Міносвіти.

"Це дозволить прибрати зайве навантаження на вчителів", - додав Селецький.

Він також зазначив, що така система буде зручна при зміні школи, адже тоді всі дані школяра по успішності школяра можна буде легко перенести в інший навчальний заклад.

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