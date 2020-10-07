Президент Володимир Зеленський і перша леді України Олена Зеленська відвідали Букінгемський палац у Лондоні

Там, вони провели зустріч з принцом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великобританії. Мала бути присутня і Єлизавета II, але через пандемію вона не змогла прийти на зустріч.

Як повідомляє Politeka.net, їх спільне фото опублікували на Twitter-сторінці герцога і герцогині Кембриджських. Крім того, кадрами поділилася перша леді України на сторінці в Instagram.

У повідомленні на сторінці герцога і герцогині зазначається, що це перша аудієнція принца Вільяма і його дружини у Королівському палаці з часу початку карантину.

Герцог і герцогиня Кембриджські провели зустріч у розкішному тронному залі Букінгемського палацу. Аудієнція проходила від імені 94-річної королеви, яка під час спалаху коронавірусу перебуває у Вінздорському палаці.

Герцогиня Кембриджська обрала для зустрічі сукню міді синього кольору. А Олена Зеленська обрала для зустрічі костюм максі білого кольору з асиметричним кроєм.

Олена Зеленська на особистій сторінці в Instagram написала, що зустріч з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом пройшла в позитивному ключі і запам'ятається їй надовго.

"Чудова сім'я, молоді та щирі люди. Зустріч, яка запам'ятається!"- написала Олена Зеленська у підписі до знімків.

Користувачі мережі прийшли в захват від відповідних знімків і залишили безліч позитивних коментарів і компліментів для першої леді і президента. Багато з них відзначали, що Зеленська виглядає яскравіше, ніж Кейт Міддлтон.

"Круто, і так несподівано 👍", " пані Олена виглядає яскравіше за Кейт Міддлтон!", "Хороші, молоді...такі повинні бути особи країни, а не пузаті, старі дядьки", "мені дуже приємно що Зеленський представляє нашу Україну.👏 ", "Так, вони справжні!", "Просто супер! Ви дуже яскраві і світлі люди! У вас багато спільного-це Добро!!!👏".

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