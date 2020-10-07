Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская посетили Букингемский дворец в Лондоне

Там, они провели встречу с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию. Должна была присутствовать и Елизавета II, но из-за пандемии она не смогла прийти на встречу.

Как сообщает Politeka.net, их совместное фото опубликовали на Twitter-странице герцога и герцогини Кембриджских. Кроме того, кадрами поделилась первая леди Украины на странице в Instagram.

В сообщении на странице герцога и герцогини отмечается, что это первая аудиенция принца Уильяма и его жены в королевском дворце со времени начала карантина.

Герцог и герцогиня Кембриджские провели встречу в роскошном тронном зале Букингемского дворца. Аудиенция проходила от имени 94-летней королевы, которая во время вспышки коронавируса пребывает в Винздорском дворце.

Герцогиня Кембриджская выбрала для встречи платье миди синего цвета. А Елена Зеленская выбрала для встречи костюм макси белого цвета с ассиметричным кроем.

Елена Зеленская на личной странице в Instagram написала, что встреча с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом прошла в положительном ключе и запомнится ей надолго.

"Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится!" – написала Елена Зеленская в подписи к снимкам.

Пользователи сети пришли в восторг от соответствующих снимков и оставили множество положительных комментариев и комплиментов для первой леди и президента. Многие отмечали, что Зеленская смотрится ярче, чем Кейт Миддлтон.

"Круто, и так неожиданно 👍", "Госпожа Елена выглядит ярче за Кейт Миддлтон!", "Хорошие, молодые...такие должны быть лица страны ,а не пузатые, старые дяди", "Мне очень приятно что Зеленский представляет нашу Украину.👏", "Да, они настоящие!", "Просто супер! Вы очень яркие и светлые люди! У вас много общего-это Добро!!!👏".

Напомним, Зеленская впервые после болезни вышла в люди без маски, скандальные кадры.

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