Осінні канікули в українських школах будуть перенесені через пандемію та місцеві вибори

Так, у Києві вже прийняли рішення перенести канікули на період 21-28 жовтня 2020 року. Про це стало відомо з документа освітнього департаменту КМДА, пише «Обозреватель».

У документі, який розіслали по столичних школах, зазначається, що канікули пропонується перенести з метою запобігання поширенню китайського вірусу, а також створення безпечних умов під час підготовки та проведення місцевих виборів, які пройдуть в Україні 25 жовтня.

Зазначимо, що осінні канікули в Україні були заплановані на 26 жовтня - 1 листопада. Однак у зв'язку з проведенням виборів, які, як правило, проходять в будівлях шкіл, осінні канікули можуть перенести. Рішення про перенесення приймають на місцях.

Раніше виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вже анонсував, що канікули можуть бути трохи довшими, ніж зазвичай. Він зазначив, що школи мають право самі організовувати навчальний процес, однак вони отримали рекомендації щодо можливості синхронізувати канікули з місцевими виборами. Як передає ТСН, у Міносвіти радять почати канікули не пізніше, ніж за два дні до виборів, а завершити - не пізніше, ніж через три дні після голосування.

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