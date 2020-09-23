Карантин продовжує вносити корективи в життя українців

Під час карантину, з урахуванням дистанційної освіти, школи можуть поміняти систему оцінювання

Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти України.

Можливість відмовитися від 12-бальної системи освіти визначена в законі про повну загальну середню освіту. У документі наголошується, що школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою, але згодом ця шкала повинна бути переведена в бали.

Правда, стосується це не всіх предметів, а тільки деяких з них:

"Надання дозволу на здійснення тематичного / семестрового / річного оцінювання предметів «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров'я» та окремих предметів варіативної складової не за 12-бальною шкалою, а - «зараховано» / «не зараховано» при проведенні понад 50% уроків у дистанційному форматі", - йдеться у повідомленні Міносвіти.

Нагадаємо, раніше МОН рекомендували школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.

Раніше ми писали, голова МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, що закривати школи, дитячі садки, а також зупиняти транспорт в "червоній зоні" карантину будуть тепер по-іншому.

За словами чиновника, ці питання відтепер вирішуватимуть Державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

"У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах карантину, якщо 50 відсотків класів (груп в дитсадках, – ред.) в конкретній школі пішли на самоізоляцію, то закривається весь навчальний заклад", – додав Степанов.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.

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