Під час карантину, з урахуванням дистанційної освіти, школи можуть поміняти систему оцінювання
Про це передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти України.
Можливість відмовитися від 12-бальної системи освіти визначена в законі про повну загальну середню освіту. У документі наголошується, що школи можуть оцінювати учнів за власною шкалою, але згодом ця шкала повинна бути переведена в бали.
Правда, стосується це не всіх предметів, а тільки деяких з них:
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"Надання дозволу на здійснення тематичного / семестрового / річного оцінювання предметів «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров'я» та окремих предметів варіативної складової не за 12-бальною шкалою, а - «зараховано» / «не зараховано» при проведенні понад 50% уроків у дистанційному форматі", - йдеться у повідомленні Міносвіти.
Нагадаємо, раніше МОН рекомендували школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації. Також рекомендується ввести гнучку структуру освітнього процесу.
Раніше ми писали, голова МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, що закривати школи, дитячі садки, а також зупиняти транспорт в "червоній зоні" карантину будуть тепер по-іншому.
"У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах карантину, якщо 50 відсотків класів (груп в дитсадках, – ред.) в конкретній школі пішли на самоізоляцію, то закривається весь навчальний заклад", – додав Степанов.
Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ.
Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.
Також Politeka писала, що карантин в Україні знову продовжать, Шмигаль озвучив плани Кабміну.