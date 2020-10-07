Юна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вразила нарядом на модному показі

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 21-річна модель і актриса опублікувала фото з машини, в якій прямувала на показ. Крім цього, на численних фан-акаунтах зірки з'явилися фото Лілі-Роуз, зроблені професійними фотографами на показі Chanel весна-літо 2021 року, який відбувся в Парижі.

Дівчина була одягнена в мініатюрний топ, який прикрив тільки найінтимніше. Вниз модель одягла джинси з рожевими вставками, а наверх накинула фірмовий піджак від Chanel.

Варто відзначити, що виглядала зірка вельми незвично. Під постами з її фото шанувальники залишили масу захоплених слів.

"Досконалість", "Милашка в рожевому", "Чудово як завжди!", "Вона завжди дивує своїм виглядом", "красива", "Я такий щасливий за цю красиву жінку", "Вона така мила, вона така щаслива", "Вау, вона приголомшлива", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Лілі-Роуз Депп співпрацює з модним будинком Chanel з 2015 року. Красуня почала кар'єру моделі в досить юному віці. При цьому, дівчина не зупиняється на досягнутому, пробуючи себе в ролі актриси. Вона встигла знятися вже в більш ніж десяти фільмах.

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