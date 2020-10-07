Юная дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп поразила нарядом на модном показе

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 21-летняя модель и актриса опубликовала фото из машины, в которой направлялась на показ. Кроме этого, на многочисленных фан-аккаунтах звезды появились фото Лили-Роуз, сделанные профессиональными фотографами на показе Chanel весна-лето 2021 года, который состоялся в Париже.

Девушка была одета в миниатюрный топ, который прикрыл только самое интимное. Вниз модель надела джинсы с розовыми вставками, а наверх набросила фирменный пиджак от Chanel.

Стоит отметить, что выглядела звезда весьма необычно. Под постами с ее фото поклонники оставили массу восторженных слов.

«Совершенство», «Милашка в розовом», «Великолепно как всегда!», «Она всегда сражает своим видом», «Красивая», «Я так счастлив за эту красивую женщину», «Она такая милая, она такая счастливая», «Вау, она потрясающая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Лили-Роуз Депп сотрудничает с модным домом Chanel с 2015 года. Красотка начала карьеру модели в весьма юном возрасте. При этом, девушка не останавливается на достигнутом, пробуя себя в роли актрисы. Она успела сняться уже в более чем десяти фильмах.

Напомним, что Лили-Роуз Депп в прозрачном платье засветила лишнее: "без стеснения...", горячие кадры.

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