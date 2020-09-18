21-річна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп ошелешила публіку зовнішнім виглядом
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з відпочинку. Юна модель поділилася кадрами з друзями, пейзажем і знімком свіжої полуниці. Але особливу увагу привернуло селфі Лілі-Роуз, на якому дівчина сфотографувала себе в бікіні.
Модель вибрала мініатюрний купальник, який ідеально сів на її невеликі груди. Образ вона доповнила солом'яним капелюшком. Однак приводом для бурхливих коментарів стали неголені пахви зірки і її облізлий манікюр.
Варто відзначити, що половина фоловерів Лілі-Роуз підтримала її рішення не прибирати волосся. Але знайшлися і ті, хто грубо розкритикував модель, зазначивши, що вона даремно виставила такі фото. Незважаючи на це, пост Депп зібрав понад 410 тисяч лайків.
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«Королева нормалізації волосся на тілі, спасибі за вашу службу», «Мені подобається бачити, як люди не позбавляються від волосся в пахвових западинах, тому що це нормально», «Лілі Роуз офіційно моя королева», «ми сумували за тобою Лілі», «Нам подобається бачити природне тіло», «Талановита, блискуча, неймовірна, абсолютно унікальна», «Поголи пахви», «Нігті і пахви жах», - пишуть користувачі мережі.
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