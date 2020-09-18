21-річна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп ошелешила публіку зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з відпочинку. Юна модель поділилася кадрами з друзями, пейзажем і знімком свіжої полуниці. Але особливу увагу привернуло селфі Лілі-Роуз, на якому дівчина сфотографувала себе в бікіні.

Модель вибрала мініатюрний купальник, який ідеально сів на її невеликі груди. Образ вона доповнила солом'яним капелюшком. Однак приводом для бурхливих коментарів стали неголені пахви зірки і її облізлий манікюр.

Варто відзначити, що половина фоловерів Лілі-Роуз підтримала її рішення не прибирати волосся. Але знайшлися і ті, хто грубо розкритикував модель, зазначивши, що вона даремно виставила такі фото. Незважаючи на це, пост Депп зібрав понад 410 тисяч лайків.

«Королева нормалізації волосся на тілі, спасибі за вашу службу», «Мені подобається бачити, як люди не позбавляються від волосся в пахвових западинах, тому що це нормально», «Лілі Роуз офіційно моя королева», «ми сумували за тобою Лілі», «Нам подобається бачити природне тіло», «Талановита, блискуча, неймовірна, абсолютно унікальна», «Поголи пахви», «Нігті і пахви жах», - пишуть користувачі мережі.

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